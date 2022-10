3 Die Nagolder Weintage in der Alten Seminarturnhalle bilden immer wieder einen beliebten Treffpunkt für Weinkenner – und solche, die es werden wollen. Foto: Priestersbach

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause konnte die Erfolgsgeschichte der Nagolder Weintage um ein weiteres Kapitel ergänzt werden. Das besondere Event für Weinfreunde hatte sich vor der Pandemie in den Wochen zwischen Urschelherbst und Adventsmarkt etabliert.















Nagold - Jetzt folgte in der Alten Seminarturnhalle mit der 17. Auflage ein fulminanter Neustart, denn erneut bildeten die beiden Weintage ein Eldorado für viele Genießer. Wo sonst kann man schon in stimmigem Ambiente zwei Tage lang zahlreiche edle Tropfen vergleichen und nach Herzenslust ausprobieren?

Anfängliche Sorgen wegen des herrlichen Oktoberwetters lösten sich schnell auf: Trotz spätsommerlicher Temperaturen registrierte Siegrid Plaschke eine tolle Resonanz. "Das ist jetzt richtig cool, die Leute haben wieder brutal Bock und sind hungrig auf die persönlichen Begegnungen mit den Winzern", freute sich die Nagolder Weinhändlerin Siegrid Plaschke.

Mix aus Neuem und Bewährtem

Und weil das Spannende an den Weintagen vor allem die Mischung aus Bewährtem und Neuem ist, treffen die Besucher hier immer alte Bekannte – können aber ebenso neue Entdeckungen machen.

Bewährt hat sich beispielsweise die "Feinkostgeschichte", wie es die Weinhändlerin formuliert, die schon seit Jahren Olivenöl aus Sizilien importiert. Pünktlich zu den Weintagen gab es nun das neue Öl – und wer nun gespannt war, ob es die gleiche Qualität wie im Vorjahr hat, wurde nicht enttäuscht.

Seine Premiere in der Alten Seminarturnhalle gab am Wochenende ein Weingut aus Portugal mit kräftigen Rotweinen – aber beim Verkosten eines Merlot aus der Pfalz konnten die Besucher die Entdeckung machen, dass "wir auch in Deutschland tolle Rotweine haben", wie es Siegrid Plaschke formulierte.

Ein Schwerpunkt lag in diesem Jahr zudem auf Weinen aus dem sonnenverwöhnten Kalifornien – die "ihren eigenen Charakter haben".

Auch die Händler kommen gerne

Beliebt sind die Nagolder Weintage aber ebenfalls bei den Händlern, von denen der direkte Kontakt und die Fachsimpelei mit den Weinfreunden geschätzt werden. "Das ist die Veranstaltung im Jahreslauf, auf die ich mich am meisten freue, und wir gehören hier schon zum Inventar", erklärte Weinhändler Jochen Albietz aus Gaggenau, der bereits seit zehn Jahren in die Alte Seminarturnhalle kommt – und der den Besuchern am Wochenende unter anderem die frische und fruchtige Likörspezialität Peachtree kredenzte.

"Das ist der absolute Sommerdrink, der immer mehr im Kommen ist" – und der Aperol Spritz und Hugo zunehmend ablöse. Besonders gefällt ihm bei den Nagolder Weintagen die "gute Qualität der Gäste, die immer sehr interessiert sind".

Ein beliebtes Thema bei den Weintagen ist das Pro und Contra des Ausspuckens. "Ich probiere alles und ich spucke alles", erklärt die Nagolder Weinhändlerin. Sie weiß allerdings auch, dass sich nicht nur Schwaben schwer damit tun, einen teuren und köstlichen Wein einfach auszuspucken. Und so gibt es ebenso Besucher, die zehn Weine probieren – und danach genug haben – und das "ist auch in Ordnung", wie Siegried Plaschke betont.