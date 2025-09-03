Nagolder Weinrede: Der erste Wiederholungstäter ist am Start

Bei der Nagolder Weinrede ist der Promifaktor immer wieder hoch. In diesem Jahr kommt erstmals ein prominenter „Wiederholungstäter“ in die Alte Seminarturnhalle.

Die Liste der Weinredner ist lang, beeindruckend und von hoher Strahlkraft weit über Nagold hinaus. Sie reicht von der heutigen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, über den Rottenburger Bischof Gebhard Fürst bis hin zu den landespolitischen Granden Erwin Teufel, Guido Wolf, Rezzo Schlauch, Günther Oettinger und Tübingens OB Boris Palmer.

Einen von ihnen hat der veranstaltende Nagolder Gewerbeverein nun ein zweites Mal in die Seminarturnhalle gelotst: Günther Oettinger ist nicht mehr Ministerpräsident und nicht mehr EU-Kommissar, sondern einfach Günther Oettinger, der am Freitag, 26. September, ab 19.30 Uhr zum Thema „Frieden, Werte, wirtschaftliche Stärke – Eine Agenda 2030 für Deutschland und Europa“ sprechen wird – und dabei aller Voraussicht nach auch diverse Kommentare zu den zu verköstigenden Weinen beisteuern wird.

2012 war Oettinger schon einmal Stargast der Weinrede. Foto: Fritsch

Welche das sein werden, hat Weinexpertin Siegrid Plaschke noch nicht entschieden: Bisher steht nur ein Wein fest, ein gereifter Bordeaux soll es sein. Auf den und die anderen Weine dürfen sich die Gäste freuen. Die werden zu einem größeren Anteil aus einem Stammpublikum und „Fans“ der Weinrede bestehen, wobei Plaschke und Bärbel Reichert-Fehrenbach vom Gewerbeverein Wert darauf legen, dass sich das besondere Event an die ganze Bevölkerung richtet: „Die Weinrede ist dezidiert für alle offen“, sagt Reichert-Fehrenbach.

Für Reichert-Fehrenbach ist diese Weinrede schon etwas Besonders, denn für sie war Oettinger – neben Grünen-Urgestein Rezzo Schlauch – der bisher beste und unterhaltsamste Nagolder Weinredner. „Witz, Lebensweisheit und politische Bodenhaftung“ wurden ihm bei seinem Auftritt bei der Weinrede 2012 attestiert.

Damals bedankte sich Oettinger (rechts) beim Team um Rose und Heiner Hamberger für die gute Küche. Foto: Fritsch

Hatten 2012 Rose und Heiner Hamberger von den „Sieben Schwaben“ für die Kulinarik gesorgt, wird in diesem Jahr echte Sterneküche aus dem Kreis Calw kredenzt: Sternekoch Franz Berlin von „Berlins KroneLamm“ aus Bad Teinach-Zavelstein, dem die Gastrobibel Michelin einen Stern verliehen hat und eine „Küche voller Finesse“ bescheinigt, wird seine Künste in Nagold präsentieren. Die Palette der Köstlichkeiten reicht von Hummercremesuppe über Liebelsberger Gänseleberparfait bis hin zu Hirschrücken in Sommertrüffelmantel.

Die Anmeldung zu diesem Klassiker der Nagolder Events ist noch immer möglich und erfolgt über den Gewerbeverein. Die Anmeldung ist erst gültig nach Eingang der Anmeldekarte und dem Eingang der Kosten für den Abend und der Bestätigung durch den City-Verein.