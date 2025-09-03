Nagolder Weinrede: Der erste Wiederholungstäter ist am Start

Bei der Nagolder Weinrede ist der Promifaktor immer wieder hoch. In diesem Jahr kommt erstmals ein prominenter „Wiederholungstäter“ in die Alte Seminarturnhalle.
Die Liste der Weinredner ist lang, beeindruckend und von hoher Strahlkraft weit über Nagold hinaus. Sie reicht von der heutigen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, über den Rottenburger Bischof Gebhard Fürst bis hin zu den landespolitischen Granden Erwin Teufel, Guido Wolf, Rezzo Schlauch, Günther Oettinger und Tübingens OB Boris Palmer.