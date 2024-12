Nagolder Weihnachtsmarkt: Zur Eröffnung am Abend ist die Stadt rappelvoll

11 Am Eröffnungsabend des Nagolder Weihnachtsmarktes ist in der Innenstadt viel los. Foto: Thomas Fritsch

Wenn in Nagold der Weihnachtsmarkt ruft, dann zieht es viele in die Stadt. Zum Beispiel auch Gäste aus den Partnerstädten. Und so kommt es auch, dass zur Eröffnungszeremonie am Freitagabend der Weihnachtsmann aus Slowenien angereist kam. Und die Stadt präsentierte sich rappelvoll.









Stimmungsvoll beleuchtet und dennoch irgendwie gemütlich präsentiert sich der Weihnachtsmarkt in den Abendstunden des ersten Tages. Da sind die Altstadtgassen in Nagold gut gefüllt. Die Besucher zieht es bereits am ersten Abend in Scharen auf den Markt.