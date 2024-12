Nagolder Weihnachtsmarkt: Trotz des Schmuddelwetters zieht es die Besucher an

27 Der Nagolder Weihnachtsmarkt zog zahlreiche Besucher an. Foto: Thomas Fritsch

Drei Tage lang stand die Nagolder Innenstadt ganz im Zeichen des 33. Weihnachtsmarktes – erstmals mit Bähnle auf dem Vorstadtplatz.









Link kopiert



90 Weihnachtsmarktstände sorgten zusammen mit der weihnachtlichen Illumination und vielen unterschiedlichen Düften für die passende Atmosphäre in Markt-, Turm- und Hirschstraße. Nur das Wetter war mal wieder nicht ganz so weihnachtlich, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Denn wie so oft in den Vorjahren fehlten am zweiten Adventswochenende wieder mal die Kälte und die Schneeflocken.