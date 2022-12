2 2023 gibt es wieder ein Vesperkirche in voller Präsenz. Allerdings weichen die Organisatoren in die methodistische Friedenskirche aus. Foto: Thomas Fritsch

Im Winter ist es umso wichtiger, auf seine Mitmenschen zu achten. Sozial und finanziell schlechter gestellte Nagolder können sich in der Vesperkirche auf Wärme, Bewirtung und Gesellschaft freuen.















Nagold - Im Februar 2023 ist es wieder soweit. Zum neunten Mal wird zur Nagolder Vesperkirche geläutet. Während es bei der Veranstaltung in diesem Jahr wegen der Pandemie die Mahlzeiten nur zum Mitnehmen gab und im Jahr davor die Vesperkirche coronabedingt sogar ganz ausfallen musste, ist nun endlich wieder geplant, dass die Aktion in Präsenz stattfinden wird.

Die Nagolder Vesperkirche ist ein ökumenisch getragenes Projekt, bei dem konfessionelle und religiöse Bindungen keine Rollen spielen. Im Zentrum steht stattdessen die Zuwendung zu den sozial und finanziell am schlechtesten dastehenden Mitgliedern der Gesellschaft. Es ist ein Treffpunkt mit gemeinsamen warmen Mahlzeiten, um Ruhe zu finden und sich mit seinen Mitmenschen auszutauschen, gerade in der kalten Jahreszeit. Das Projekt der Vesperkirche wird überwiegend in evangelisch geprägten Gemeinden in ganz Baden-Württemberg, aber auch in Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen durchgeführt. Die Preise für die Mahlzeiten, auch in Nagold, sind dabei weitestgehend symbolischer Natur: in Nagold genügt ein Euro für die Teilhabe, doch es steht jedem frei, auch mehr beizusteuern.

Friedenskirche statt Stadtkirche

Eine wichtige Änderung gibt es aber: Anders als die vorigen Jahre wird die Vesperkirche 2023 nicht in der Stadtkirche abgehalten. Stattdessen wir die Veranstaltung in diesem Jahr in der methodistischen Friedenskirche in der Freudenstädter Straße stattfinden. Die Gründe dafür sind zweierlei, wie Peter Ammer, Kirchenmusiker und Nagolder Bezirkskantor sowie Sprecher des Projektes "ACK Vesperkirche" in Nagold, zu berichten weiß. Zum einen musste abgewägt werden, ob es energetisch vertretbar gewesen wäre, die Stadtkirche für die Dauer der Vesperkirche angemessen zu heizen, obwohl die Gemeinde sich eigentlich auf die Sparmaßnahme der "Winterkirche" geeinigt hatte, wonach Gottesdienste und Veranstaltungen für die Wintermonate großteils in die Gemeindehäuser verlegt werden. Zum anderen aber, und das ist für Peter Ammer der deutlich wichtigere Punkt, hat der Wechsel auch und vor allem logistische Gründe.

Bisherige Partner ist aus dem Catering ausgestiegen

Demnach ist der bisherige Partner der Vesperkirche, das DEKRA Hotel in Altensteig-Wart, mittlerweile aus dem Catering-Geschäft ausgestiegen. Allerdings hatte die Vesperkirche auch seine Küchenausstattung, inklusive Wärmewägen, Theken, Geschirr und Besteck, aus Wart bezogen. "Ohne umfassende Renovierungsarbeiten in der Stadtkirche ist die Bewirtung nicht machbar. Die wären aber in der kurzen Zeit nicht möglich", erklärt Peter Ammer, "und deshalb haben wir uns darauf geeinigt, die Vesperkirche 2023 in der Friedenskirche abzuhalten." In der Nagolder Friedenskirche ist eine Küchenausstattung direkt vor Ort, sodass nichts extra bezogen werden muss.

Peter Ammer ist aber wichtig klarzustellen, dass dies nur eine vorübergehende Planänderung sei: "Die Heimat der Vesperkirche bleibt aber die Stadtkirche." Die notwendigen Renovierungsarbeiten sollen demnach im nächsten Jahr durchgeführt werden, so dass die Vesperkirche 2024 wieder in die Stadtkirche zurückkehren kann.

Jeder ist willkommen

"Es sind die Geschichten, die die Vesperkirche ausmachen", erzählt Peter Ammer, "Menschen, die sonst nie miteinander sprechen würden, kommen hier zusammen." Dabei sind es nicht nur finanziell benachteiligte Menschen, denen die Vesperkirche hilft. Auch viele Menschen, die einfach nur Gesellschaft suchen kommen dort auf ihre Kosten. "Wir haben immer auch einen Seelsorger vor Ort, ein Arzt ist auch meistens da, alles Dinge, auf die nicht jeder immer Zugriff hat." Willkommen ist wie immer jeder, ungeachtet der Identität, der Herkunft oder des Glaubens.

Benefizveranstaltung mit Luka Klais

Für das leibliche Wohl wird in der kommenden Vesperkirche natürlich gesorgt sein: das Essen wird von der Metzgerei Klink bereitgestellt. Diese unterstützt die Vesperkirche damit als Sponsor. Im Vorlauf werden auch zwei Benefizveranstaltungen stattfinden, deren Einnahmen der Vesperkirche zugute kommen werden. Am 18. Dezember wird ab 17 Uhr im Parkhaus Innenstadt Nagold Nord ein Adventskonzert des Emminger Liederkranzes mit Emmi-Singers und Männerchor und Sängern der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart stattfinden. Am 20. Dezember wiederum werden um 19 Uhr die Gesangsensembles des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Stargast Luka Klais – bekannt durch "The Voice of Germany" – in der Stadtkirche auftreten.