Am 12. und 13. Oktober steht der Nagolder Urschelherbst an. Im Normalfall zieht es dann wieder mehrere tausend Besucher in die Stadt. Das ist auf dem beliebten Herbstfest geboten.

Der goldene Herbst hält Einzug in Nagold, die Tage werden kürzer und das Laub färbt sich in bunten Farben. Die richtige Zeit, um am 12. und 13. Oktober den Urschelherbst zu genießen.

Zahlreiche Kunst- und Handwerkerstände werden an beiden Tagen handgefertigte Unikate aus Holz, Stoff, Perlen, Beton & Porzellan, Filz & Wolle, Papier und vielem mehr ausstellen und zum Bummeln durch die Innenstadt einladen.

Das kulinarische Angebot lädt zum Schlemmen ein. So wird es in der Innenstadt Klassiker wie Flammkuchen, Schupfnudeln, rote Wurst und Baumstriezel aber auch Internationale Spezialitäten wie Churros, koreanische Corndogs und Mac `n Cheese geben. Auch für Getränke, Kaffeespezialitäten und süße Köstlichkeiten ist gesorgt.

Geschmückter Urschelbrunnen

Das meistfotografierte Objekt der Veranstaltung – der Urschelbrunnen vor dem Rathaus – wird ganz traditionell und zu ehren der Namensfigur des Festes, vom Blumenfachgeschäft Schuster dekoriert. Das Rathauscafé macht an diesem Wochenende wieder Wasser zu Urschelwein, welcher direkt aus einem der Hähne am Brunnen gezapft wird.

„Alle Besucher, die mehr über die Sagengestalt der Nagolder Geschichte „Wüste Urschel“ erfahren möchten sind herzlich eingeladen am Samstag und am Sonntag um 14 Uhr sowie 16 Uhr im Foyer des Rathauses Judith Bruckner, Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte Nagold, zuzuhören“, so Saskia Gärtner, Geschäftsführerin des Nagolder City-Vereins.

Aktion von fünf Gastronomen

Etwas am Rande vom Innenstadtgetümmel verwandeln die fünf Nagolder Gastronomen den Longwyplatz wieder zu einem gemütlichen Platz zum Verweilen. Vorsitzender der Nagolder Gastronomen Thomas Strohäker erzählt: „Auf der Speisekarte steht unter anderem Linsen, Curry- und Rote Wurst, Pinsa, Salsicia Burger und etwas Süßes, sowie eine vielfältige Auswahl an Getränken. Auch für musikalische Leckerbissen ist gesorgt. Am Sonntagvormittag spielt die Nagolder Stadtkapelle und später übernimmt die Gündringer Trachtenkapelle.“

Am Sonntag zieht zudem die Oldtime Stringband „Four Potatos“ mit handgemachter Musik aus Nordamerika durch die Straßen der Innenstadt. Ab 13 Uhr sorgt die Fred X Band für Live-Musik am Unteren Markt beim Henne-Nescht.

Verkaufsoffener Sonntag

„Die Nagolder Einzelhändler freuen sich am verkaufsoffenen Sonntag für Ihre Kunden da zu sein“, sagt Christoph Leins, Vorsitzender Werbering Nagold. Die Öffnungszeiten der Geschäfte am Sonntag sind von 12 Uhr bis 17 Uhr. Die Nagolder Fachgeschäfte präsentieren am gesamten Wochenende die neusten Herbst- und Wintertrends, stehen mit fachkundiger Beratung zur Seite und haben viele Aktionen und attraktive Angebote geplant.

Auch der Nagolder Wochenmarkt findet am Samstag des Urschelherbstes an gewohnter Stelle statt, die Kunden haben sogar bis 18 Uhr Zeit ihre Einkäufe zu erledigen. Am Sonntag befindet sich an den Stellen vom Wochenmarkt der Bauernmarkt.

Für die jüngeren Besucher ist am Vorstadtplatz das Bungee-Trampolin an beiden Tagen zu finden und am Sonntag steht ganz traditionell das Kinderkarussell am Alten Turm und eine Hüpfburg am Burgcenter.