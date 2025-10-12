Nagolder Urschelherbst: Ein Schaufenster der Lebensfreude

Zwischen Düften, Klang und Melodie versank Nagold im goldenen Rausch. Der Urschelherbst war kein Markt – er war ein Gefühl, das die Stadt in ein lebendiges Gemälde verwandelte.
Nagold glänzte. Die Sonne legte sich wie flüssiges Gold auf die Dächer, und zwischen Fachwerk und Fahnen wogte eine Welle aus Stimmen, Farben und Musik. Schon am frühen Nachmittag füllten sich die Straßen, Kinder trugen bunte Luftballons, Händler riefen ihre Angebote und über allem lag dieser süße Duft nach Mandeln, Zimt und frischem Brot. Wer hier ankam, blieb stehen, lächelte und tauchte ein in die Magie des Moments.