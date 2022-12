3 Nicole Hoffmeister-Kraut verleiht die Medaille für herausragende Leistungen um die Wirtschaft Baden-Württembergs an Christiane Endrich (rechts). Foto: Leif Piechowski

Die Nagolder Unternehmerin Christiane Endrich wurde in Stuttgart für ihr Unternehmertum ausgezeichnet.















Stuttgart/Nagold - Ein Grund zu feiern, nicht nur in Nagold sondern auch im ganzen Südwesten: bei einer Festveranstaltung im Neuen Schloss in Stuttgart wurde die Nagolder Unternehmerin Christiane Endrich mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Geschäftsführerin des Nagolder Unternehmens Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH und Tochter der Firmengründer Wolfgang und Ursula Endrich führt das Geschäft des Familienunternehmens seit 2011. Anfang 2015, nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemannes und damaligen Co-Geschäftsführers Mathias Würth übernahm Christiane Endrich die alleinige Leitung des Traditionsunternehmens.

"Erfolgreiches und zugleich nachhaltiges, ethisch verantwortliches Unternehmertum", sagte Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU, Kreis Balingen) bei der Verleihung des Wirtschaftspreises über die ausgezeichneten Personen und Unternehmen, "das ist und bleibt für mich ein Markenzeichen Baden-Württembergs." Die von Christiane Endrich geführte Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH gilt als einer der führenden Spezial-Vertriebe für elektronische Bauelemente, unter anderem für den Akustik-Bereich, Lichtelemente, Displays und Sensoren.

Innovatives Unternehmertum

Dass gerade jetzt innovative Unternehmer gefordert seien – in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Veränderungen, bedingt durch verschiedenste Krisen der Gegenwart, Klimawandel, Pandemien und Krieg – liegt auf der Hand. "Selten war so viel innovatives Unternehmertum gefordert, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und neuartige Märkte zu erschließen. Für mehr Resilienz, eine größere Unabhängigkeit bei der Energieversorgung und eine gelingende Transformation in Richtung Klimaneutralität braucht es gerade jetzt ein Feuerwerk an wirtschaftlich-technischen Innovationen", betonte Hoffmeister-Kraut in ihrer Festrede mit Bezug auf Endrich und die übrigen geehrten Personen und Unternehmen und fügte hinzu: "Nicht zuletzt Ihrem Willen zur Innovation und Ihrem sozialen Verantwortungsbewusstsein ist es zu verdanken, dass wir bislang vergleichsweise gut durch die Krisen unserer Zeit gekommen sind."

Es ist nicht die erste Auszeichnung für Christiane Endrich. Bereits 2016 war sie als "Managerin des Jahres" in der Distributionsbranche ausgezeichnet worden. Über die promovierte Biologin, die nach eigenen Aussagen eigentlich Apothekerin werden wollte und lange in Konstanz in der Zellforschung gearbeitet hatte sagte Hoffmeister-Kraut im Neuen Schloss: "Durch die Entwicklung und den Vertrieb energieeffizienter Bauteile und kompletter Technologien leisten Sie einen enormen Beitrag für nachhaltigeres Wirtschaften und ein nachhaltigeres öffentliches Leben." Sie schloss die Ehrung mit den Worten: "Seit mehr als 40 Jahren befindet sich die Endrich Gruppe auf Wachstumskurs und vereint die Vorteile eines Familienunternehmens mit denen eines Global Players. Sie haben dabei großes unternehmerisches Geschick und strategischen Weitblick bewiesen."