Bei dem außergewöhnlichen Open-Air-Fest auf dem Gelände des „Teufelwerk” in Nagold haben Mitarbeitende aus verschiedenen Niederlassungen und Bereichen sowie deren Familien das Firmenjubiläum gemeinsam und voller Energie gefeiert.

Mit einem feurigen Startschuss aus einer Zapfpistole eröffnete Geschäftsführer Wolfgang Wahr am Nachmittag das Event.

Mit der außergewöhnlichen Feier wollte das Nagolder Energieunternehmen vor allem seinen Mitarbeitenden und deren Familien für ihr großes Engagement danken und hat dafür ein actionreiches Event ausgedacht.

Ehrungen für mehr als 200 Jahre Betriebszugehörigkeit

Am Abend folgte der offizielle Festakt, begleitet von einer Band. In diesem Rahmen wurden auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihren langjährigen Einsatz im Unternehmen geehrt. Insgesamt konnten die Jubilare auf über 200 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Fritz Wahr Energie zurückblicken.

Geehrt wurden an dem Abend: Markus Kollender (10 Jahre), Melike Aydemir (10 Jahre), Beate Bucher (10 Jahre), Krzysztof Nowak (10 Jahre), Kai Förster (10 Jahre), Stefan Tschöke (10 Jahre), Kathrin Geil (10 Jahre), Frank Kimmerle (15 Jahre), Tatjana Wahr (15 Jahre), Severin Pietrucha (20 Jahre), Frank Wieland (25 Jahre) und Christa Wahr-Gecsoy (25 Jahre).

60 Jahre Dankbarkeit und Energie

Im Rahmen des Jubiläumsevents sammelten die Mitarbeitenden Spenden in Höhe von 5000 Euro für den Verein „O Bom Samaritano“. Mit dem Erlös bauen die Projektleiterin des Vereins, Myriam Wahr und ihr Team Gesundheitshäuser in Mosambik auf und sorgen für eine bessere medizinische Versorgung vor Ort.

In seiner Rede nahm Geschäftsführer Wolfgang Wahr das Motto „60 Jahre voller Energie und Dankbarkeit” auf und verkündete in diesem Zuge, dass Kevin Wahr künftig als dritter Geschäftsführer in dem Familienunternehmen fungiert. Auch Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann gratulierte.

Fritz Wahr Energie

Die Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG

mit Hauptsitz in Nagold besteht seit 60 Jahren und wurde von Fritz Wahr im Jahr 1964 gegründet. Heute leiten in zweiter Generation die Söhne des Firmengründers Bernd und Wolfgang Wahr das Unternehmen, das im gesamten süddeutschen Raum als Energiehändler mit eigenem Fuhrpark aktiv ist. Mit einer breiten Palette an Energieträgern von Heizöl und Holzpellets über Gas und Strom bietet Fritz Wahr Energie außerdem Schmierstoffe für die Industrie sowie Kraftstoffe für alle Kundensegmente. Mit der eigenen Tankstellenmarke MTB versorgt Fritz Wahr Energie auch private Autofahrer an rund 50 Stationen mit Kraftstoffen.Der nachhaltige Erfolg des schwäbischen Familienunternehmens basiert auf den leitenden Unternehmenswerten Verantwortung, Qualität und Zuverlässigkeit.