Nagolder Unternehmen: Kevin Wahr verstärkt die Geschäftsführung

Das Unternehmen gab jetzt bekannt: „Seit September bereichert Kevin Wahr (35 Jahre) die Unternehmensleitung als dritter Geschäftsführer und verantwortet in dieser Funktion weiterhin die Bereiche Spedition und Logistik mit mehr als 170 Fahrern und mehr als 75 Fahrzeugen sowie dem Team rund um Disposition und Werkstatt.“

Mit dem eigenen modernen Fuhrpark beliefert der Energiehändler aus Nagold eine Vielzahl an Kunden in ganz Süddeutschland selbst und hat die Qualität von der Bestellung bis hin zur Lieferung in einer Hand.

Weiter heißt es in der Mitteilung des Unternehmens: „Durch die Erweiterung der Geschäftsführung setzt Fritz Wahr Energie auf Familientradition, persönliches Engagement und Fortschritt.“ Mit dieser Entscheidung sei man als wachsendes Unternehmen noch besser aufgestellt, um den erfolgreichen Weg fortzusetzen.

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter, Vater Bernd Wahr und Onkel Wolfgang Wahr, freuen sich über die wertvolle Verstärkung und auf die weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Fritz Wahr Energie

Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG

mit Hauptsitz in Nagold besteht seit über 60 Jahren und wurde von Fritz Wahr im Jahr 1964 gegründet. Im Jahr 2012 übernahmen die beiden Söhne des Firmengründers, Bernd und Wolfgang Wahr, das Unternehmen und leiten den Betrieb mit über 400 Mitarbeitenden, seit 2024 gemeinsam mit Kevin Wahr aus der 3. Generation. Als etablierter Energiehändler ist Fritz Wahr Energie im gesamten süddeutschen Raum mit eigenem Fuhrpark aktiv und bietet eine breite Palette an Energieträgern – von Heizöl und Holzpellets über Gas und Strom bis hin zu Schmierstoffen sowie herkömmlichen und innovativen Kraftstoffen für alle Kundensegmente. Es sei ein Anliegen, Innovationen voranzutreiben und die Energiewende aktiv mitzugestalten. Mit der eigenen Tankstellenmarke MTB versorgt das Unternehmen private Autofahrer an rund 50 Stationen mit Kraftstoffen.