Der besondere Familiengeist war wieder einmal spürbar auf der diesjährigen Häfele-Jubilarfeier. Das Familienunternehmen ehrte seine langjährigen Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Nagold.

21 Jubilare feierten stolze 25 oder 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. Unternehmensleiter Gregor Riekena hob aus diesem Anlass den herausragenden Stellenwert der Jubilarfeier für Häfele hervor.

„Sie stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung und haben in Ihren 25 oder 40 Jahren bei Häfele viel erlebt und zur Entwicklung unseres Unternehmens aktiv beigetragen“, würdigte er die Jubilare. Er bedankte sich bei ihnen sowie deren Partnern, die sie auf ihrem Weg bei Häfele unterstützt haben.

Neu gestaltete Kantine bietet stimmungsvolle Atmosphäre

Auch auf den Ort der Feierlichkeiten ging Gregor Riekena ein. Zum ersten Mal nutzte Häfele seine neu gestaltete Kantine für die Ehrung.

Das Ambiente passte in mehrerer Hinsicht: Zum 100. Firmenjubiläum im Jahr 2023 erfuhr die Kantine nicht nur eine gestalterische Verwandlung mit Lösungen aus dem eigenen Haus, sondern es wurden auch historische Exponate aus der Häfele-Geschichte und Zeitgeschichte integriert.

Weltgeschehen und Häfele-Geschichte vor 25 und 40 Jahren

Durch den offiziellen Teil des Abends führte Michael Distl, der geschäftsführende Direktor Finanzen, Personal, Recht und IT (CFO). Um an die Weltereignisse aus den Eintrittsjahren der Jubilare, 1999 und 1984 zu erinnern, lud er zur Teilnahme an einem digitalen Quiz ein – auch eine Premiere, die zum Austausch und zur Auflockerung beitrug. Die Vorsitzende des Verwaltungsrats Sibylle Thierer erinnerte in einer Bilderreise durch die Häfele-Geschichte daran, wie es früher war, als die „25- und 40-Jährigen“ ihre Arbeit bei Häfele begannen.

Die in Nagold für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrten Häfele-Jubilare: Axel Simmberg, Ewald Theiss und Andrea Wettengel (in der Mitte) mit Michael Distl, geschäftsführendem Direktor Finanzen, Personal, Recht und IT, und Oliver Essig, stellvertretendem Hauptgeschäftsführer IHK Nordschwarzwald (links) sowie der Vorsitzenden des Verwaltungsrats Sibylle Thierer und Unternehmensleiter Gregor Riekena (rechts). Foto: Thomas Fritsch

„Man bekommt ein anderes Bild auf das Unternehmen heute, wenn man zurückblickt, wo man herkommt“, machte sie deutlich. So hatte etwa das Jahr 1984 unter dem Zeichen eines Neuanfangs gestanden, verbunden mit vielen Unsicherheiten, da zwei Jahre zuvor Unternehmensleiter Walther Thierer verstorben war. Doch das Familienunternehmen entwickelte sich überaus erfolgreich, nicht nur als Händler, sondern auch als Hersteller.

Oberbürgermeister begrüßt die Unternehmenskultur

Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann knüpfte an den Rückblick an, indem er auf den Bau der Häfele-Hauptverwaltung im Jahr 1950 einging. „Hier an diesem Ort ist Geschichte markiert worden“, so Großmann. Von der neuen Zentrale aus habe sich Häfele – gerade durch den Verdienst treuer Mitarbeitenden – mutig aufgemacht, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Damit wirkten sie auch als Beispiel für nachfolgende Generationen. „Sie prägen Häfele und damit die Stadt Nagold und die Region mit.“

IHK würdigt Häfeles Bedeutung für die Region

An diese Einschätzung schloss sich Oliver Essig, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Nordschwarzwald, an. Er lobte auch, dass Weiterbildung hier großgeschrieben würde. Die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden ermögliche die erfolgreiche Weiterentwicklung von Unternehmen. „Häfele ist heute ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Nordschwarzwald und ein Aushängeschild für die Region“, so Oliver Essig. An die Jubilare gewandt schloss er: „Mit Ihrem Einsatz, Ihrer Bindung haben Sie das Unternehmen vorangebracht.“

Der Betriebsratsvorsitzende Jakob Breining dankte den Kollegen im Namen des Betriebsrats für ihre langjährige Treue. „Sie haben die Geschichte des Unternehmens nicht nur miterlebt, sondern maßgeblich mitgeprägt“, würdigte er deren Engagement. Er erinnerte zudem an gemeinsame Erlebnisse und betonte, wie über die Jahre enge Bindungen entstanden waren.

Foto: Thomas Fritsch

Ehrungen

Im Jahr 2024 feierten folgende Häfele-Mitarbeiter Jubiläum:

40 Jahre

Mona Rath, Axel Simmberg, Ewald Theiss und Andrea Wettengel

25 Jahre

Marion Abelein, Diana Bäder, Helene Bangemann, Joachim Bauer, Gerd Berndt, Susanne Fleischer, Oliver Frey, Lore-Annemarie Jonek, Jochen Kohler, Jens Koste, Ramona Martini, Mike Müssigmann, Klaus-Dieter Patscheck, Uwe Pfeifer, Henry Pursche, Carsten Redmann, Harald Schuler, Sandro Silverio, Andreas Stanislaw, Thomas Szott, Corinna Tchorz, Anett Traub-Zöllner, Waldemar Weber, Christoph Wieczorek und Thomas Züffle

Über Häfele

Lebenswerte, nachhaltige Raumkonzepte

für die Wohn- und Arbeitswelten von morgen zu entwickeln, diesem Ziel hat sich Häfele verschrieben. Gemeinsam mit seinen Partnern schafft Häfele ressourcenschonende, multifunktionale Lösungen bei höchstem Komfort. Der 1923 gegründete, global agierende Spezialist für intelligente Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme sowie Beleuchtung und Vernetzung bietet seinen Kunden aus über 150 Ländern eine einzigartige 360°-Kompetenz. Mit einem umfassenden Produktsortiment, zahlreichen Serviceleistungen und viel Innovationsgeist steht das Familienunternehmen seinen Partnern aus Handwerk, Möbelindustrie, Handel und Architektur als verlässlicher Partner zur Seite - von der Ideenfindung über die Planung bis zur Umsetzung ihrer Projekte. Über 8.000 Mitarbeitende sowie 38 Tochterunternehmen und zahlreiche weitere Vertretungen in aller Welt bilden das Team des Global Players mit Hauptsitz in Nagold im Schwarzwald. Die Unternehmensgruppe wird seit Januar 2023 von Gregor Riekena geführt. Sibylle Thierer vertritt als Vorsitzende des Verwaltungsrats die Interessen der Gesellschafterfamilien. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Häfele Gruppe einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro bei einem Exportanteil von 82%

