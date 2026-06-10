Nagolder Unternehmen: Bei Nicolay wüten Finanzinvestoren

Die Firma gehört zu den Urgesteinen auf dem Wolfsberg. Jetzt grassiert Angst bei den gut 300 Beschäftigten von Nicolay. Finanzinvestoren haben offenbar Pläne mit dem Unternehmen.

Wut und Frust sind mit Händen zu greifen an diesem Tag an den Toren von Nicolay. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat von Nicolay haben zu einer Kundgebung geladen. Es geht um die Zukunft eines eigentlich vollkommen gesunden Unternehmens. „Unser Unternehmen steht am Scheideweg“, ruft Betriebsratschef Martin Stöhr den protestierenden Mitarbeitern zu.

Wie es dazu kommen konnte, das schildert Stöhr so: 2025 wurde das Unternehmen vom bisherigen Eigentümer, dem Finanzinvestor Capiton, und „unter Federführung und Genehmigung“ des Hauptkreditgebers von der luxemburgischen Dependance der R+V-Versicherung an den Finanzinvestor Santa Capital aus Düsseldorf verkauft. R+V-Versicherung und Santa Capital werden zudem von der Investmentberatung Freitag & Co aus Frankfurt unterstützt.

Solidarität mit der Geschäftsführung vor Ort

Dieses Trio hat nach Angaben von Stöhr nun ein Verfahren angestrengt, das eigentlich Unternehmen helfen soll, die kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen: das so genannte StaRUG-Verfahren. Der Haken daran: Nicolay geht es nach den Worten von Stöhr blendend: Die Auftragsbücher seien voll, sagt der Betriebsratschef. Die Umsätze steigen, es gibt neue Projekte und eine wachsende Belegschaft. „Wir sind kein Sanierungsfall. Und trotzdem wird ein Szenario vorbereitet, das genau diesen Eindruck entstehen lässt.“ Zusätzlich habe die R+V-Versicherung als Hauptkreditgeber den Druck auf das Unternehmen erhöht: Tilgungen ausgesetzt, Zinsen erhöht und Verhandlungen verzögert. „Das ist strategischer Druck – auf Kosten der Belegschaft“, ärgert sich der Betriebsratsvorsitzende, der in der Versicherung den zentralen Akteur in diesem „Spiel“ mit Nicolay ausmacht. Gleichzeitig stellen sich Betriebsrat und Belegschaft hinter Oliver Muz und Matthias Wiegand, die Geschäftsführung vor Ort in Nagold.

Nicolay-Betriebsratschef Martin Stöhr und Dorothee Diehm, Erste Bevollmächtigte der IG Metall, fanden bei der Kundgebung deutliche Worte. Foto: Bernklau

Folge dieses Vorgehens der Investoren: Die Belegschaft sieht ihre Arbeitsplätze in Gefahr, die Tarifbindung und die Unternehmenskultur. Das will man auf dem Wolfsberg nicht mit sich machen lassen. Die Forderungen der Belegschaft an die Investoren und speziell die R+V-Versicherung formuliert Stöhr so: „Stoppen Sie den aufgebauten finanziellen Druck, geben Sie ein klares Bekenntnis zum Standort ab und verzichten Sie auf künstlich erzeugte Krisenszenarien.“ Sollte sich bei der Strategie der Finanzinvestoren nichts ändern, werde sich die Belegschaft von Nicolay wehren, stellt Stöhr klar. „Wir sind kein Spielball von Investoren. Und wir werden nicht tatenlos zuschauen, wie über unsere Köpfe hinweg entschieden wird.“

„Ein gesundes Unternehmen soll verkauft werden“

Solidarisch an der Seite der Nicolay-Belegschaft steht die Gewerkschaft IG Metall. Deren Erste Bevollmächtigte Dorothee Diehm stellte bei der Protestkundgebung klar, um was es geht: „Ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen soll verkauft werden“, so Diehm. Gegen diese „perfide wie rücksichtslose Vorgehensweise der R+V-Versicherung“ müsse und werde es Gegenwehr geben. „Wer glaubt, über die Köpfe der Beschäftigten hinweg entscheiden zu können, hat die Rechnung ohne diese Belegschaft und ohne uns gemacht“, wetterte Diehm.

Die Nicolay-Mitarbeiter protestierten vor dem Werk auf dem Wolfsberg. Foto: Bernklau

Besonders kritisch sieht die Gewerkschaft die Rolle der luxemburgischen R+V AIFM S.à r.l. unter der Leitung von Anna Maria Müsch. „Dass ausgerechnet ein Unternehmen aus dem Umfeld eines genossenschaftlich geprägten Konzerns ein solches Vorgehen vorantreibt, bezeichnet die IG Metall als schweren Widerspruch zu den in der Öffentlichkeit vertretenen Werten von Verantwortung; Nachhaltigkeit und Solidarität der R+V Versicherung“, so Diehm.

Auch OB Großmann will sich einschalten

Auch Betriebsräte anderer Unternehmen zeigten auf dem Wolfsberg ihre Solidarität mit den Nicolay-Mitarbeitern. So etwa Ralf Kühnle von Boysen, der das Vorgehen der Investoren scharf attackierte: R+V stehe für ihn inzwischen für „rücksichtslos und verlogen“. Er rief zum Zusammenhalt auf: „Wir sind nur gemeinsam stark. Lasst euch nicht entmutigen.“

Solidarität kommt auch aus der Politik. Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann schickte seine Wirtschaftsbeauftragte Astrid Maier auf den Wolfsberg. Und die versicherte dem Unternehmen die Solidarität der Stadt, der es um den Erhalt der 300 Arbeitsplätze bei Nicolay gehe, so Maier, die ankündigte, dass OB Großmann sich in die Angelegenheit einschalten und mit der R+V-Versicherung Kontakt aufnehmen werde. Auch der neue CDU-Landtagsabgeordnete Carl Christian Hirsch wolle sich in den Fall Nicolay einschalten.