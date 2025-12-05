Nagolder Theater-Ensemble: „Der nackte Wahnsinn“ gewinnt an Fahrt

Drei Tage probte das Ensemble von „Vorhang Auf!“ voller Leidenschaft in Weil der Stadt. Die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ feiert am 6. Januar in Nagold Premiere.
Nach einem Jahr Pause kehrte das Ensemble von Vorhang Auf! für sein traditionelles Probenwochenende zurück an den altvertrauten Ort: die Jugendakademie in Weil der Stadt. Drei Tage feilten dort von Regisseur Silvester Keller, Assistentin Helen Knab-Rieger sowie das neunköpfigen Ensemble mit voller Energie und Leidenschaft an der neuen Produktion. „Der nackte Wahnsinn“, der Komödien-Klassiker von Michael Frayn, soll ab 6. Januar 2026 in der Alten Seminarturnhalle in Nagold zu sehen sein.