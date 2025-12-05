Nagolder Theater-Ensemble: „Der nackte Wahnsinn“ gewinnt an Fahrt

Drei Tage probte das Ensemble von „Vorhang Auf!“ voller Leidenschaft in Weil der Stadt. Die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ feiert am 6. Januar in Nagold Premiere.

Nach einem Jahr Pause kehrte das Ensemble von Vorhang Auf! für sein traditionelles Probenwochenende zurück an den altvertrauten Ort: die Jugendakademie in Weil der Stadt. Drei Tage feilten dort von Regisseur Silvester Keller, Assistentin Helen Knab-Rieger sowie das neunköpfigen Ensemble mit voller Energie und Leidenschaft an der neuen Produktion. „Der nackte Wahnsinn“, der Komödien-Klassiker von Michael Frayn, soll ab 6. Januar 2026 in der Alten Seminarturnhalle in Nagold zu sehen sein.

„Das Wochenende war intensiv, arbeitsreich und manchmal auch nervenaufreibend“, so Regisseur Silvester Keller. Besonders der zweite Akt – ein logistisches und darstellerisches Meisterstück – stellte das Ensemble auf die Probe: Türen, Missverständnisse, Timing und Tempo mussten in stundenlanger Arbeit präzise abgestimmt werden. „Fast den ganzen Samstag haben wir nur an diesem Akt gearbeitet – eigentlich war dafür nur ein Drittel der Zeit geplant“, lacht Keller.

Doch die Mühe hat sich gelohnt: Beim abschließenden Durchlauf am Sonntag war deutlich zu spüren, wie sehr die Gruppe zusammengewachsen ist und dass die Komödie schon jetzt an Fahrt gewinnt. Auch abseits der Bühne war die Stimmung hervorragend: Zwischen konzentrierten Proben, vielen Lachern und einem geselligen Samstagabend blieb genug Raum für Gespräche und Teamgeist.

„Jetzt beginnt die Phase, in der es richtig Spaß macht“

„Wir haben einen riesigen Schritt gemacht“, fasst Silvester Keller das Wochenende zusammen. Und er kann das aus Erfahrung sagen: Bereits vor 11 Jahren hatte Vorhang Auf zum ersten Mal den „nackten Wahnsinn“ auf die Bühne gebracht, ebenfalls nach einem Probewochenende in der Jugendakademie. Vom damaligen Cast ist auf der Bühne niemand übrig geblieben, aber einige sind noch hinter den Kulissen aktiv. So spielte beispielsweise Silvester Keller 2015 die Rolle des Garry Lejeune – was dieses Mal sein Bruder Moritz Keller übernimmt.

Insgesamt ist der Regisseur guter Dinge, was den aktuellen Stand angeht: „Natürlich ist noch viel Feinarbeit zu tun“, so Silvester Keller, „aber jetzt beginnt die Phase, in der es richtig Spaß macht.“

Und genau das spürt man: Vorhang Auf! präsentiert sich als eingespieltes, spielfreudiges Ensemble mit starkem Cast, viel Tempo und großer Lust auf Theater. Nach dem intensiven Probenwochenende ist klar, dass die Premiere von „Der nackte Wahnsinn“ ein komödiantisches Feuerwerk zu werden verspricht.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind erhältlich im Rathauscafé Nagold und unter www.reservix.de.