Anzeige Mit Herz und Leidenschaft: 10 Jahre STUDIO8

Eine freundliche, herzliche und ruhige Ausstrahlung geht von Elisabeth Galonska aus. Es ist diese Art, die sie auszeichnet und die ihre Kunden so an ihr schätzen. In den zehn Jahren, die sie nun schon mit ihrem eigenen Fitnessstudio, dem STUDIO8, auf dem Eisberg selbstständig ist, hat sie sich diese Art immer bewahrt – ungeachtet von den Herausforderungen der Selbstständigkeit und der Corona-Krise. Möglich war das für Elisabeth Galonska nur, weil sie zu 100 Prozent hinter dem steht, was sie tut, weil sie sich stets weiterbildet und ihre Konzepte weiterentwickelt. Ihr Herz und ihre Seele stecken im STUDIO8. Und das spürt man.