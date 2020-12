Nagolder Strom- und Gasnetz AfD: Konzessionsvergabe war Großmanns Handstreich

Dass der Zuschlag an die neue stadteigene Gesellschaft ging, die mit den Stadtwerken Tübingen zusammengehen soll, stört die AfD weniger: "Niemand kann etwas gegen einen Anbieterwechsel haben – auch die AfD nicht."

Aber Schöttle sieht in der Vergabe einen "Schachzug des OB", indem er ein Drittel des Gemeinderates und damit genau die Personen, denen der Vorgang zumindest bekannt gewesen sei, für befangen erklärte, um so ein "politisch gewünschtes Ergebnis" durchzusetzen. Schöttle befürchtet deswegen eine "jahrelange Prozesslawine".

Stadtoberhaupt Großmann nimmt die Vorwürfe gelassen hin: "Wir haben uns sklavisch an das gehalten, was das Regierungspräsidium (als Aufsichtsbehörde) uns vorgegeben hat." Denn schon 2016, als das Thema erstmals kommunalpolitisch in Nagold aufgeschlagen sei, hätte sich die Stadtspitze mit der Karlsruher Aufsicht genau abgestimmt, wie das Prozedere laufen muss, um sich nicht später in kartellrechtlichen Fallstricken zu verheddern. Das öffentliche Wirtschaftsrecht ist komplex. Und nicht selten versuchen unterlegene Bieter in solchen Fällen, die Vergabe an die Konkurrenz mit juristischen Schritten zu vereiteln.

Akte liegt beim RP

Genau deswegen, so Großmann, habe man strikt getrennt zwischen jenen acht Stadträten, die sich unter Vorsitz des OBs im eigens gebildeten Ausschuss mit der Gründung des neuen Unternehmens befassten und bei der Vergabe befangen sein würden, und dem Energieausschuss, dem Bürgermeister Hagen Breitling vorsteht. Ob es notwendig war, die acht Mitglieder des Gründungsausschusses bei der Abstimmung für befangen zu erklären, lässt die Stadt bereits – ohne Zutun der AfD – rechtlich abklopfen. Laut Großmann liegt die Akte beim Regierungspräsidium: "Die werden kontrollieren, ob das alles seine Ordnung hat, und wir warten auf das Ergebnis."

Ungeachtet dessen sieht die AfD bei dieser Konzessionsvergabe "hochgradige finanzielle Risiken". Unabhängige Fachinstitute, argumentiert Günther Schöttle, hätten einen Anstieg des Strombedarfs in Deutschland in den nächsten zehn Jahren um 30 Prozent errechnet, in 20 Jahren sogar um 60 Prozent. Die daraus entstehenden Kosten kämen auf die Bietergemeinschaft Stadtwerke Nagold/Stadtwerke Tübingen unausweichlich zu. Die Kosten würden dann auf die Endverbraucher, "also die Nagolder Bürger", umgelegt.