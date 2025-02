Pfrondorfer Fasnet Der Vater der Pfrondorfer Fasnet hört auf

In Pfrondorf steigt am Wochenende die Fasnetsfeier – in diesem Jahr zum 40. Mal. Doch bevor es ans Feiern geht, müssen die Helfer noch viel Vorarbeit leisten. Einer von ihnen ist Rolf Dürr. Das Urgestein der Pfrondorfer Fasnet ist schon seit der ersten Stunde mit dabei. Wie die Fasnet entstand und warum er ans Aufhören denkt, erzählt er uns im Gespräch.