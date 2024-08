Nagolder Sportler: Erst Herzinfarkt und dann über die Alpen

1 Frank Ellenberger mit seinem Fahrrad, mit dem er auch die Alpentour fuhr. Foto: Rahmann

Frank Ellenberger ließ sich von einem erlittenen Herzinfarkt nicht einschüchtern. Im Gegenteil, er setzte sich das Ziel, innerhalb von 24 Stunden die Alpen zu überqueren. Was er dabei erlebte und ob er es geschafft hat, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.









„Ich hatte letztes Jahr einen Herzinfarkt“, sagt Frank Ellenberger: „Da braucht man ein Ziel.“ Innerhalb von 24 Stunden mit dem Fahrrad über die Alpen zu fahren, nahm sich Ellenberger, der bereits als Kind an Radrennen teilnahm, vor. Ende Juli war es dann soweit. Start war in Lermoos im Nordtirol, Ziel sollte Torbole am Gardasee sein.