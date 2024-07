1 Stefan Zistler holte sich den Titel bei den deutschen Kunstflugmeisterschaften. Foto: Michael Zistler

Er ist 31 Jahre alt, besuchte das Nagolder OHG und ist Kunstflieger aus Passion. Stefan Zistler ist Deutscher Meister im Segelkunstflug. Das freut auch seinen Nagolder Flugsportverein.









Der Nagolder Flugsportverein freut sich über einen frisch gebackenen Deutschen Meister in seinen Reihen: Mit hoher Präzision und Konstanz erkämpfte sich Stefan Zistler im thüringischen Gera am Ende souverän den Titel in der Advanced-Klasse.