Nagolder Schulleiterin: „Botswana und Namibia wären sehr reizvoll“

1 Anja Breitling Foto: Thomas Fritsch

In unserer Reihe mit Sommerinterviews ist diesmal Anja Breitling dran. Die 57-Jährige ist Schulleiterin der Kaufmännischen Schule Nagold.









Anja Breitling ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Aufgewachsen ist sie in Altensteig-Walddorf, besuchte das Gymnasium in Altensteig und lernte Bankkauffrau. Nach Studium in Mannheim und Heidelberg absolvierte sie das Referendariat in Rastatt, bevor sie zurück in die Heimat kam – zuerst nach Freudenstadt und dann nach Nagold an die Kaufmännische Schule Nagold.