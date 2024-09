Nagolder Rocknacht: Vier Bands lassen Seminarturnhalle erbeben

Einen klanggewaltigen Viererpack präsentiert das Team der Alten Seminarturnhalle am Mittwoch, 2. Oktober: Die 45. Nagolder Rocknacht wartet mit den Formationen The Sonic Spy, The Taste of Chaos, Tieflader und Revolter auf.

Seit mehr als 20 Jahren ist die Rocknacht in der Seminarturnhalle in Nagold ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders für alle Rock- und Metalfans der Region. Das bewährte Konzept des Organisationsteams, aufstrebenden Bands eine Plattform zu bieten, bleibt auch in der 45. Ausgabe bestehen und verspricht eine weitere unvergessliche Nacht voller Livemusik. Am Mittwoch, 2. Oktober, geht die legendäre Veranstaltung in die nächste Runde.

The Sonic Spy ist eine deutschsprachige Indie-Rock-Band mit Anleihen im New-Wave und Post-Punk aus dem Raum Böblingen, Calw und Rottenburg. Ihr Markenzeichen: Feinster Indierock trifft auf tanzbaren New-Wave, mit dem sie regelmäßig die Mengen auf Festivals und in Musik-Clubs begeistern. Melodisch, mal rau und lautstark, mal sanft reißen sie ihr Publikum mit.

The Taste of Chaos aus dem Raum Esslingen/Göppingen verschmelzen Groove und Thrash mit Metalcore zu ihrem eigenen Sound, der treu dem Credo “No Cleans, just Screams” folgt. 2014 wurde die Band aus der Taufe gehoben, 2017 nahm die Combo mit „Why So Serious!?“ihre erstes Album auf, bevor sie 2024 die Folgeplatte „Serious!“ nachlegte. The Taste of Chaos werden die Bühne der Seminarturnhalle als zweite Band des Abends entern.

Pure, kraftvolle Energie

Wenige andere deutsche Schwermetall-Bands nehmen ihr Auditorium dermaßen mit auf eine so satte, raue, treibende Fahrt, verströmen diese pure, kraftvolle Energie, spielen so dreckig und laut, klar und deutlich, brutal und direkt, heißt es in der Ankündigung von Tieflader. Doch nicht nur der schweißtreibende Sound zwischen ehrlichem Rock und hartem Heavy Metal macht Tieflader zu einer Ausnahmeband, die deutschen, tiefgründigen Texte bieten auch noch Stoff zum Nachdenken.

Für den fetten Klang sorgt unter anderem Gitarrist Alex Scholpp (Farmer Boys, Tarja Turunen), der mit seinen Riffs direkt den Nerv der Hörer trifft, dazu kommt die heißer-melodiöse Stimme von Patrick „Doc“ Schneider, die trotz aller Härte auch berühren kann.

„Revolter“ ist eine brandneue Rock’n’Roll-Metal-Band aus dem Raum Freudenstadt, die derzeit mit Hochdruck an ihrem Debüt-Album arbeitet. Die Protagonisten des Metal-Quartetts sind allerdings alles andere als Debütanten: Vielmehr haben sich hier alte Hasen der süddeutschen Rock- und Metalszene zusammengefunden, und so machen Mitglieder der Bands „Those 22 Coltsuckers“, „Killbox Dirty“ und „Perfect Engine“ wieder mächtig Alarm.

Die Rocknacht

Hallenöffnung

ist um 20.00 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr

Der Eintritt

beträgt zehn Euro

Karten

sind im Vorverkauf im Rathauscafé, online unter www.seminarturnhalle.de, bei Reservix und allen Reservix-Vorverkaufsstellen und an an der Abendkasse erhältlich