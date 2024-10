Nagolder Resolution: Schließung Notfallpraxis – Nagold fürchtet die Versorgungslücke

1 Am Klinikstandort Nagold wird derzeit kräftig umgebaut und investiert. So richtig passt die angekündigte Schließung der Notfallpraxis nicht in dieses Bild. Foto: Thomas Fritsch

Wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass in Nagold die Notfallpraxis geschlossen werden soll, hat sich der Ärger mitnichten gelegt. Davon zeugt die Resolution, die Nagolds OB nun im Namen des Gemeinderats an die Kassenärztliche Vereinigung geschickt hat. Dabei wird auch deutlich, dass man bei einer Schließung auch Auswirkungen auf den Klinikstandort Nagold fürchtet.









Es geht Schlag auf Schlag: Am Montag wurde die geplante Schließung der Notfallpraxis Nagold bekannt, am Dienstag folgte ein einstimmiger Beschluss im Nagolder Gemeinderat, dass man sich dagegen wehren will, am Mittwoch wurde eine entsprechende Resolution ausgearbeitet, und am Donnerstag folgte der Versand.