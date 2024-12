1 Solche Abdeckungen an Straßenlaternen wurden in den vergangenen Wochen in Nagold mehr als 50-mal gestohlen. Foto: Bernklau

In den vergangenen Wochen haben Unbekannte an mehr als 50 Straßenlaternen Abdeckungen gestohlen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.









Mit merkwürdigen Taten haben es die Nagolder Polizei und das Polizeipräsidium in Pforzheim aktuell zu tun. Nach bisherigen Ermittlungen haben unbekannte Täter in den vergangenen fünf Wochen seit 6. November an mehr als 50 Laternen in Nagold die Abdeckungen gestohlen und teilweise die innenliegenden Kabelstränge manipuliert.