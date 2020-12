Nagolder Ordnungsamt Das muss die Behörde in Corona-Zeiten leisten

Das war eine ganz neue Situation. Wir mussten erst in die Abläufe hineinfinden. Damals war der Zeitraum von der Bekanntgabe bis zur Umsetzung der Verordnungen sehr knapp. Da mussten wir uns kurzfristig vorbereiten und auch mal am Wochenende abends die neuen Verordnungen durchschauen. Inzwischen wird das früher kommuniziert und wir haben mehr Zeit uns vorzubereiten. Insgesamt läuft jetzt alles geordneter, es hat sich eine "Corona-Routine" eingespielt. Erholsam ist die Arbeit aber trotzdem nicht (lacht).

Die Pandemie brachte neue Aufgaben für Sie und Ihre Mitarbeiter.

Unsere Corona-Arbeit setzt sich aus vielen kleinen Bausteinen zusammen. Die Mitarbeiter im Außendienst überprüfen die Einhaltung der Quarantäne oder die Maskenpflicht am ZOB und in den Geschäften, um nur einige Beispiele zu nennen. Nach dem ersten Lockdown, als dann wieder alles öffnete, machten Hygienekonzepte den Hauptanteil unserer Arbeit aus. Da kamen viele Anfragen von Gewerbebetrieben, Vereinen und von intern herein, beispielsweise vom Kulturamt oder den Schulen. Heute bekommen wir noch täglich mehrere Anrufe zu verschiedenen Themen, zum Beispiel von Bürgern, die nachfragen, ob und wie sie ihren Geburtstag feiern dürfen. Wir versuchen dabei alle Anfragen gleich zu behandeln, damit sich niemand benachteiligt fühlt.

Wie gut klappte bisher die Umsetzung der Corona-Verordnungen? Halten sich die Nagolder an die Regeln?

In Nagold läuft es meiner Meinung nach sehr gut. Wir sind zufrieden. Es funktioniert, weil alle an einem Strang ziehen. Man muss die Bürger für ihre Einsicht und ihre Besonnenheit loben. Aber das gilt eigentlich für alle Akteure, sei es im Gewerbe, in den Vereinen oder sonst wo. Die Umsetzung der Corona-Vorgaben ist eine Gemeinschaftsleistung und nur in Zusammenarbeit möglich. Und diese Zusammenarbeit lief bisher gut.

Ganz so reibungslos dürfte die Arbeit nicht immer sein. Was bereitet dem Ordnungsamt am meisten Schwierigkeiten?

Verstöße im privaten Bereich sind nur schwer zu kontrollieren. Doch gerade hier kommt es häufig zu Infektionen, was das ganze heikel macht. Auf unerlaubte Zusammenkünfte oder heimliche Corona-Partys können wir meist nur reagieren, wenn wir Hinweise oder Anzeigen erhalten.

Bei einigen macht sich allmählich ein "Corona-Frust" breit. Gibt es eine Trendwende? Schwindet langsam die Bereitschaft die Regeln weiter einzuhalten?

Nein, eine Trendwende kann ich nicht beobachten. Man merkt nur in vereinzelten Fällen, dass da jemand kein Verständnis für die Regeln hat und sich darüber ärgert. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Corona belastet uns alle nun schon sehr lange und es ist eine harte Zeit. Da verstehe ich, dass man allmählich frustriert oder genervt ist. Aber wir müssen jetzt weiter durchhalten und die Vorgaben umsetzen, um gemeinsam bestmöglich über den Winter zu kommen.