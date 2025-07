Nagolder Orchester: Motto des Burgkonzerts lautet „Tänze“

Die Nachwuchsorchester der Städtischen Musikschule Nagold laden am Samstag, 26. Juli, zum „Konzert im Grünen“ im Boysen-Forum ein, tags darauf folgt das Burgkonzert.

Das Nagolder Jugendorchester, das Kinderstreichorchester „Jolly Strings“ und die Streicherklasse der Lembergschule treten zum Abschluss des Schuljahres gemeinsam auf und haben für ihre Fans ein tolles Programm einstudiert. Beginn ist um 11 Uhr im Boysen-Forum, bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Foyer des Otto-Hahn-Gymnasiums statt.

Tags darauf, am Sonntag, 27. Juli, findet das traditionelle „Konzert im Burghof“ statt, das im Volksmund auch unter dem Namen „Burgkonzert“ bekannt ist und das Konzert-Glanzlicht des Jahres darstellt.

Unter dem Motto „Tänze“ wird das Nagolder Kammerorchester – eine Kooperation von Musikschule und Otto-Hahn-Gymnasium – unter der Leitung von Christian Pöndl, Schulleiter der Städtischen Musikschule Nagold, Kompositionen von Ravel, Schostakowitsch, Weber, Brahms, Dvořák, Saint-Saëns, Edward German und Piazzolla im Gepäck haben.

Bei schlechtem Wetter in der Staddtkirche

Das Konzert beginnt in diesem Jahr bereits um 18 Uhr. Bei ungünstigem Wetter wird es in die Stadtkirche verlegt. Die Wetter-Hotline ist am Aufführungstag ab 14 Uhr unter Telefon 07452/8 46 00 erreichbar. Zusätzlich wird der endgültige Aufführungsort auf der Website der Musikschule unter „Aktuelles und Veranstaltungen“ ab dem frühen Nachmittag mitgeteilt.

Vor Ort bestehen keine Parkmöglichkeiten. Daher sind die Besucher angehalten, die Fußwege oder die kostenlosen Pendelbusse ab Kreuzung Lange Straße/Neuwiesenweg (Nähe Zellerschule) von 15.30 bis 17.45 Uhr zur Burg zu nutzen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.