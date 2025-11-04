Nagolder Notfallpraxis ist dicht: Patientenzahlen schießen in die Höhe

Seit Juni ist die Notfallpraxis in Nagolds Klinik zu. Folge: explodierende Patientenzahlen. Die Kassenärztliche Vereinigung hatte etwas anderes behauptet.
Die Debatte war hitzig im Vorfeld der Schließung der Notfallpraxis am Nagolder Krankenhaus. Die Politik im Raum Nagold lief – wie auch an anderen Standorten, die von einer Schließung der Notfallpraxis betroffen waren – heiß. Der Effekt war gleich Null. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) ließ sich nicht von ihren Plänen abbringen. Das Argument, dass durch eine Schließung der Praxis die Patientenzahlen in die Höhe schießen würden, wischte die KV beiseite. Einen solchen Anstieg werde es nicht geben, hieß es von der KV.