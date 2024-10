Nagolder Notfallpraxis: „Das ist ein Ding der Unmöglichkeit!“

1 Die Notfallpraxis am Nagolder Krankenhaus soll geschlossen werden. Foto: Fritsch

Die Nachricht hat die Nagolder Lokalpolitik in Aufruhr versetzt: Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) will die Notfallpraxis am Nagolder Krankenhaus dichtmachen – nicht die in Calw. Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.









Link kopiert



Es war noch keine Stunde nach Veröffentlichung der Entscheidung der KVBW vergangen, da meldete sich Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann bereits hell empört bei der Presse. Sprach von einem „Schlag ins Gesicht aller Akteure im Schwerpunktkrankenhaus“ Nagold. Diese Entscheidung sei „in der Sache völlig daneben“. Die KVBW wiederum forderte der Oberbürgermeister auf, ihren Entschluss zu revidieren, so der frisch wiedergewählte Oberbürgermeister Nagolds am Montag in einer ersten Reaktion.