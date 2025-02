Am diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ der Region Nordschwarzwald in der Pforzheimer Musikschule nahmen vier Sängerinnen der AWA Villa der Musik, Nagolds freier Musikschule im Burgcenter, erfolgreich teil.

In der Kategorie Gesang-Pop sangen sich die Schülerinnen der Gesangsklasse von Alexander Virág (Sänger, Vocal Coach und Produzent) teilweise bis in den Landeswettbewerb und erhielten drei erste und einen zweiten Preis.

Lesen Sie auch

Landeswettbewerb wird zum Nagolder Heimspiel

Dabei ist die Weiterleitung in den Landeswettbewerb in diesem Jahr besonders erfreulich, wird dieser doch vom 2. bis 6. April in Nagold – und teilweise sogar in den Räumen der AWA Villa der Musik im Burgcenter, sozusagen als Heimspiel - stattfinden.

„Jugend musiziert“ bietet regelmäßig eine schöne Plattform für junge Talente, ihre Fähigkeiten zu präsentieren und sich mit Gleichaltrigen zu messen. Im Jahr 2009 wurde der bis daher eher klassisch orientierte Wettbewerb um die Solo-Kategorien „Bass (Pop)“ erweitert, gefolgt von „Gitarre (Pop)“ und „Gesang (Pop)“.

Musikerinnen berühren Jury und Publikum

Alle vier Sängerinnen der AWA Musikschule berührten sowohl die Jury als auch das Publikum mit ihren Vorträgen. Der Gesang mit seiner Bandbreite von Stille über gehauchte bis hin zu mit voller Resonanz gesungenen Tönen, veränderte merklich die Atmosphäre und schuf magische, berührende Momente, wo das vermeindlich Unsichtbare sichtbar wurde und die Sängerin sich in ein lebendiges Lied verwandelte. Dabei entstanden echte und berührende Emotionen.

Ab der Altersgruppe V war von den Teilnehmerinnen unter anderem ein selbst komponiertes Lied gefragt, was Einblick in die Seele der Musikerinnen gab und zu einem sehr persönlichen Vortrag wurde, der die eigene Geschichte erzählt.

Bewertet wurde von einer Fachjury, bestehend aus Antonia Fischer (Vorsitz) – Klavierlehrerin an der Musikschule Malters bei Luzern, Madline Faschian - Sängerin & Gesangspädagogin aus Stuttgart und Stefanie Weissenberger - Sängerin und Vocal Coach, Musical Darstellerin aus Rudersberg.

Die einzelnen Ergebnisse

Die AWA-Sängerinnen freuen sich über folgende Ergebnisse:

Altersgruppe III (geb. 2011, 2012):

Angelina Rapp, Haiterbach: Ed Sheeran „Afterglow“, Queen „We will rock you“ (a-capella), Madeline Juno „Nur kurz glücklich“. 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung

Mariel Erceg, Nagold: Queen „Love of my life“, Billie Eilish „Watch“, Bruno Mars „When I was your man“. 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung

Altersgruppe V (geb. 2007, 2008):

Lara Günther, Nagold: Aurora „Runaway“, eigener Song „Bedingungslose Liebe“, Calum Scott „You are the reason“, Christina Perri „Jar of Hearts“, Olivia Newton-John „Hopelessly devoted to you“. 20 Punkte, 2. Preis

Altersgruppe VI (geb. 2004, 2005, 2006):

Katharina Paurevic, Nagold: Adele „Love in the dark“, Hillsong United „Oceans“, Andreas Burani „Auf anderen Wegen“, eigener Song „Gut genug“. 22 Punkte, 1. Preis.