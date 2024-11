Nagolder Museum: Das steht im Steinhaus im nächsten Jahr an

Das steht im Steinhaus im nächsten Jahr an

1 Lena Hauser hat schon viele Pläne für das Steinhaus. Foto: Thomas Fritsch

Wie es um das Steinhaus steht und was in den nächsten Jahren geplant ist, hat Leiterin Lena Hauser im Kultur- und Sozialausschuss erzählt. Dabei präsentierte sie auch ihre Idee, wie der großen Nachfrage nach Führungen begegnet werden könne.









Das Steinhaus in Nagold ist gefragt. Das zeigt sich auch an den steigenden Besucherzahlen. Waren 2022 rund 2000 Gäste, also im Schnitt 14 Personen pro Öffnungstag, im Steinhaus, waren es 2024 bis jetzt rund 2700, im Schnitt 20, berichtet Leiterin Lena Hauser im Kultur- und Sozialausschuss. Und sie hat schon Pläne für das kommende Jahr.