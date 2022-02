1 Der 29-jährige Motorradfahrer wurde vom Amtsgericht Nagold verurteilt. Foto: Hofmann

Das Amtsgericht hat einen Motorradfahrer aus Nagold zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt, außerdem muss er 2400 Euro an die Staatskasse zahlen und darf ein Jahr lang keinen Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis stellen. Sein Verteidiger hatte Freispruch gefordert.















Nagold - Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, am 19. April letzten Jahres mit Alkohol im Blut und Restspuren von Drogen frühmorgens mit dem Motorrad in Nagold unterwegs gewesen zu sein. Um 6.10 Uhr sei er den Vollmaringer Weg entlang gefahren, von der Straße abgekommen, auf einem Erdhügel gelandet und von dort auf die Straße zurückgeschleudert.

Im Krankenhaus aufgewacht

Aufgewacht ist der 29-Jährige am nächsten Morgen im Nagolder Krankenhaus. Was in der Zwischenzeit passierte, "daran kann ich mich nicht erinnern", zuckte der Angeklagte bei der Verhandlung mit den Schultern. Festgestellt wurden zur Tatzeit ein Alkoholgehalt von 0,88 Promille im Blut und Spuren von Cannabis. Gebrochen hatte er sich bei dem Sturz das Brustbein.

Wie es ihm heute ginge? Er sei wieder vollkommen hergestellt, beantwortete der Angeklagte die Frage von Richter Martin Link. Durchgeführte Untersuchungen ergaben, dass er keinen Führerschein besitzt, das Krad nicht zugelassen und das polizeiliche Kennzeichen selber gebastelt worden war. Deshalb musste sich der Schreiner nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Er sei kein Alkoholiker und Rauschmittel würde er nur konsumieren, um Stress abzubauen, verteidigte sich der junge Mann. Er könne sich deshalb nicht erklären, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren zu haben.

Bereits verurteilt

Aus den Voreintragungen beim Bundeszentralregister geht hervor, dass der Angeklagte bereits wegen Drogenbesitz, Diebstahl, Nötigung, unerlaubtem Führen von Waffen und wegen einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. In einem Lebensmittelgeschäft wurde er wegen Diebstahl erwischt und bedrohte die Kassiererin mit einem Klappmesser. Der 29-Jährige arbeitet seit einigen Monaten bei einer Baufirma und verdient 1800 Euro netto. Ein Polizeibeamter sagte aus, er habe den Angeklagten an diesem frühen Morgen unterhalb des Vollmaringer Weges aufgefunden und gefragt ob er Fahrer des Motorrades sei. "Wer denn sonst", habe der Angeklagte ihn nach mehrmaligen, vergeblichen Nachfragen angeschnauzt. Verteidiger Christian Schmidberg wollte vom Zeugen wissen, ob sein Mandant überhaupt vernehmungsfähig gewesen und belehrt worden sei. Nachdem er erst am nächsten Tag in der Klinik zu sich gekommen sei, glaube er das nicht. Es hätte durchaus sein können, dass jemand anderer das Motorrad gesteuert habe.

"Abwegige Konstruktion"

Für Staatsanwalt Bendisch eine abwegige Konstruktion. Aufgrund der Vorstrafen beantragte er eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, die drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, außerdem sollte der Angeklagte 3500 Euro bezahlen und dürfe einen Führerschein frühestens in eineinhalb Jahren beantragen. Richter Link hielt sich im Wesentlichen an die Forderung der Staatsanwaltschaft. Dass nur der Angeklagte als Fahrer infrage käme, stünde für ihn fest. Dass der Verurteilte bewusst auf einen Bewährungshelfer verzichten wolle, bedauerte der Richter in seiner Urteilsbegründung.