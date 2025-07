„Alle in weiß“ hatten die Macher im Teufelwerk als Dresscode für die erste „White Summer Night“ ausgerufen, und der Plan ging voll auf. Wirklich alle der mehr als 300 Besucher erschienen in weißen Outfits, flanierten über den weißen Teppich und ließen sich vor der weißen Fotowand ablichten.

Auf der (natürlich weiß dekorierten) Terrasse empfing DJ Lécio die bestens aufgelegten Gäste zum Sundowner, ehe die Party ab 22 Uhr mit der Band Listen2 im Teufelwerk richtig Fahrt aufnahm. Der Kontrast zwischen der weißen Eleganz der ausgelassenen Feierwütigen und dem rohen Industriecharme des Teufelwerks sorgte für eine nie dagewesene Atmosphäre und die Stimmung kannte nur eine Richtung: steil bergauf.

„So etwas habe ich noch nie erlebt“ strahlte eine begeisterte Besucherin und ihre Begleiterin ergänzte „Dass es so etwas in Nagold gibt – Wahnsinn“ ehe sich beide wieder in die wogende Masse auf der Tanzfläche stürzten. Und auch die Organisatoren konnten ihre Begeisterung und Faszination nicht verbergen.

Wiederholung bereits in Planung

„Es ist immer schön, wenn ein Konzept aufgeht“, sagte Jonas Pfeifle, Eventmanager im Teufelwerk, „und wenn es dann noch so angenommen wird, kann man nur zufrieden sein.“ Fest steht bereits: Im kommenden Jahr wird es wieder eine White Summer Night geben.