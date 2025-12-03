Nagolder Mediziner verlässt Klinik: Chefarzt wagt noch einmal einen Neustart mit KI

Einst war Stefan Benz Chefarzt am Nagolder Krankenhaus, wechselte dann in gleicher Position nach Böblingen. Jetzt wagt der renommierte Mediziner einen Neustart mit KI.
Er hat nicht nur in Nagold einen Namen. Inzwischen hat der Name Stefan Benz in der Welt der Medizin mindestens deutschlandweit einen sehr guten Klang. Nach seiner Ausbildung war Benz an den Universitätskliniken Tübingen, Rostock und Freiburg im Breisgau sowie am Klinikum Nagold tätig. Heute ist Benz Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie des Klinikums Böblingen.