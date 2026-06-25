Nagolder Markttafel: Ein Sommerabend mit Flair an der längsten Tafel Nagolds

Die Markttafel findet am Samstag, 1. August, von 18.30 bis 23 Uhr statt. Lampions tauchen die Festbankettmeile in ein besonderes Licht.

Mitten in der Innenstadt erwartet die Besucher ein stimmungsvoller Sommerabend voller Genuss, Begegnungen und besonderem Ambiente, heißt es in der Ankündigung. Entlang des Blumenswings entsteht erneut die längste Tafel Nagolds. Hunderte leuchtende Lampions tauchen die Festbankettmeile in ein besonderes Licht.

Von Akkordeon bis Jazz Der Tübinger Akkordeonist Peter Weiß bringt mediterrane Stimmung, Wolfgang Borchert lässt mit Jazz-Liedern den Sommer durch die Gassen klingen und das Duo FallerBrecht begeistert mit Straßenmusik und Gitarrensound.

Das Besondere an der Nagolder Markttafel: Jeder gestaltet sein Menü ganz nach den eigenen Vorstellungen. Ob Picknickkorb, Tischgrill oder selbst zubereitetes Festessen – erlaubt ist, was schmeckt. Geschirr, Besteck, Gläser und Servietten sollten dabei selbst mitgebracht werden. Wer den Abend lieber ohne eigene Vorbereitungen genießen möchte, kann Speisen und Getränke bequem bei den Nagolder Gastronomiebetrieben vorbestellen und dort abholen.

Die reservierten Tische stehen ab 18.30 Uhr zur Verfügung. Der gemeinsame Start des Abendessens erfolgt um 19 Uhr. Für die Teilnahme ist eine Reservierungsgebühr von drei Euro pro Platz erforderlich (ein Tisch bietet Platz für acht Personen).

Abendessen ab 19 Uhr

Die Reservierung gilt als verbindlich, wenn die Anmeldung bis spätestens 24. Juli erfolgt und die Gebühr spätestens am 27. Juli bezahlt wurde. Die Reservierungsbestätigung erfolgt per E-Mail.

„Da die Plätze begrenzt sind, lohnt es sich, schnell zu sein“, rät Saskia Gärtner, Citymanagerin und Geschäftsführerin des City-Vereins. Sobald die Bestätigung vorliegt, stehe einem stimmungsvollen Abend nichts mehr im Wege – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Die Anmeldung ist ab 26. Juni online möglich und kann per PayPal bezahlt werden: alle Infos samt Anmeldeformular unter www.gewerbeverein-nagold.de oder im Veranstaltungskalender.