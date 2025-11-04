Nagolder Literaturtage: Die Liebe macht John König erfinderisch

Autorin Melissa Müller warf im Rahmen der Nagolder Literaturtage ein besonderes Licht auf eine in doppeltem Sinn verbriefte, fast 70 Jahre dauernde Liebe.
Die 1967 in Wien geborene Journalistin und Schriftstellerin beschäftigt sich schon lange mit Themen um Opfer sowie auch Täter des Nationalsozialismus’, denn „sie gehören zu unserer Geschichte dazu“. Für ihre 1998 international beachtete Biografie „Das Mädchen Anne Frank“ recherchierte die Autorin damals über Monate in Archiven, befragte Zeitzeugen in aller Welt und gab damit auch Impulse für spätere Verfilmungen.