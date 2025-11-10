Nagolder Literaturtage: Die drei Fragezeichen und der große Dichter

Ein Phänomen: 16,5 Millionen Bücher und 50 Millionen Tonträger wurden seit 1968 verkauft. Ein Hauch der drei Fragezeichen wehte jetzt durch Nagolds Kubus.
Es ist wahrscheinlich die erfolgreichste Buch- und später Hörspielserie Deutschlands: Die Geschichten der drei Jungs Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, die in der fiktiven kalifornischen Stadt Rocky Beach auf Verbrecherjagd gehen. Mehr als 230 Bücher der Reihe und ebenso viele Hörspiele sind schon erschienen. Mit 50 Millionen verkauften Tonträgern und über 150 Gold- und Platin-Schallplatten gelten die „drei Fragezeichen“ als erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt.