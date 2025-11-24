Nagolder Liberale: Friese tritt Dieterles Nachfolge an

Thorsten Friese ist neuer Vorsitzender des Nagolder FDP-Ortsverbands. Er tritt die Nachfolge von Lukas Dieterle an.
Der Vorsitzende des Nagolder FDP-Ortsverbands, Lukas Dieterle, ging bei der Mitgliederversammlung auf die Schwerpunkte der Parteiarbeit aus Sicht des Ortsverbands ein – die Kommunalwahlen im vergangenen Jahr, die Bundestagswahlen in diesem Jahr und Infostände zum Thema XXL-Landtag. Dieterle, der bei der Europawahl für den Landkreis kandidierte, betonte, dass er aus persönlichen Gründen nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehe.