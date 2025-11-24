Nagolder Liberale: Friese tritt Dieterles Nachfolge an

Thorsten Friese ist neuer Vorsitzender des Nagolder FDP-Ortsverbands. Er tritt die Nachfolge von Lukas Dieterle an.

Der Vorsitzende des Nagolder FDP-Ortsverbands, Lukas Dieterle, ging bei der Mitgliederversammlung auf die Schwerpunkte der Parteiarbeit aus Sicht des Ortsverbands ein – die Kommunalwahlen im vergangenen Jahr, die Bundestagswahlen in diesem Jahr und Infostände zum Thema XXL-Landtag. Dieterle, der bei der Europawahl für den Landkreis kandidierte, betonte, dass er aus persönlichen Gründen nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehe.

Neuer Vorsitzender ist Dieterles bisheriger Stellvertreter Thorsten Friese. Zu dessen Stellvertretern wurden Herbert Müller und Dejan Micic gewählt. Die bisherige Schatzmeisterin Birgit Gnerlich wurde in ihrem Amt bestätigt.

Als Beisitzer fungieren künftig Alina Hafner, Karl Braun, Lukas Dieterle, Rudolf Rentschler und Volker Seeger. Zu Kassenprüfern wurden Bärbel Reichert-Fehrenbach und Jan Felix Stöffler gewählt.

Kandidat stellt sich vor

Danach stellte sich der neue Landtagskandidat im Wahlkreis Calw, Johannes Feldmann, vor. Feldmann hatte sich kurzfristig bereit erklärt, die Kandidatur von Rainer Semet zu übernehmen, der aus gesundheitlichen Gründen verzichten musste.

Mit einem kurzen Bericht aus dem Gemeinderat in Nagold durch Bärbel-Reichert Fehrenbach und einer angeregten Diskussion ging die Versammlung zu Ende.