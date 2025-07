Aus der Volksschule an die Spitze

1 Klaus Schnepf ist eine der einflussreichsten Unternehmerpersönlichkeiten der Region. Foto: Fritsch Sein Leben begann als Arbeiterkind. 77 Jahre später ist Klaus Schnepf eine der einflussreichsten Unternehmerpersönlichkeiten der Region – mit Kontakten in alle Welt.







Heute kennt man den Namen von Klaus Schnepf in China und Indien, in Polen und Malaysia – und natürlich in ganz Deutschland. Überall haben er und sein Unternehmen ihre Spuren hinterlassen. Nach 44 Jahren als Unternehmer verabschiedet sich Klaus Schnepf von seinem Unternehmen.