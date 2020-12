Nagolder Krankenhaus Erweiterung kostet 22 Millionen mehr

Zusätzlicher OP im Bereich der ehemaligen Intensivstation vorgesehen

Darüber hinaus sei nun ein weiterer, zusätzlicher OP im Bereich der ehemaligen Intensivstation vorgesehen. In dessen direkter Nachbarschaft könne das urologische Röntgen integriert werden, so dass alle invasiven Eingriffe im gleichen Bereich stattfinden könnten, was betriebsorganisatorisch vor allem in der Personalplanung zukünftig große Vorteile bieten würde. Nachteilig sei aber, dass die bestehende Lüftungszentrale diese Mehrleistungen nicht mehr abbilden könne und deshalb auch eine neue Versorgungszentrale über der neuen Intensivstation zusätzlich aufgebaut werden müsse.

Weitere zusätzliche 3,16 Millionen Euro werden für die Umsetzung der Erfahrungen aus der aktuellen Pandemie benötigt. Die dadurch modifizierte Planung sehe nun in allen Geschossen eine Erhöhung der Zahl der Isolierzimmer vor. Ergänzend solle im vierten Obergeschoss eine Station geplant werden, die künftig im Pandemiefall als komplette Isolierstation betrieben werden könne. Die bisher in diesem Geschoss vorgesehene Verwaltung werde deshalb in die Krankenpflegeschule ausgelagert. Die Gesamtbettenzahl am Standort Nagold erhöhe sich so auf künftig 292 Betten, der Anteil der Isolierzimmer liege dabei bei 30 Prozent.

Rund 3,94 Millionen Euro mehr werde auch die Umplanung der Zentralen Notaufnahme zu einem Integrierten Notfallzentrum kosten. Das bisher in der Zielplanung vorliegende Konzept für die Zentrale Notaufnahme im Krankenhaus Nagold sei nach einem aktuellem Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung nicht mehr zukunftsfähig.

Nötig sei nun unter anderem eine der Notaufnahme angeschlossene Beobachtungsstation, die in Nagold mit insgesamt acht Betten ausgestattet würde. Zudem werde im neuen Notfallzentrum künftig das sogenannte "Ein-Tresen-Prinzip" umgesetzt. Das bedeutet, dass für alle Notfallpatienten an einer Stelle eine Ersteinschätzung durchgeführt wird und sie dann entweder zur ambulanten Versorgung an die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV-Notfallpraxis) verwiesen oder im Integrierten Notfallzentrum weiterbehandelt würden.

Mehrkosten sind zu 50 Prozent förderfähig

Die für das Integrierte Notfallzentrum notwendige Beobachtungsstation wird räumlich im Bereich des bisherigen "septischen OPs" im Erdgeschoss angesiedelt. Ein wichtiger Synergieeffekt an dieser Lage sei eine mögliche, komplette hygienische Abkoppelung vom Klinikbetrieb und damit die Nutzung des Notfallzentrums im Bedarfsfall als Fieberambulanz etwa während einer Pandemielage wie aktuell. Nachteilig sei, dass das bisherige ambulante Operieren nicht mehr in den Räumen im Erdgeschoss stattfinden könne – sondern in den allgemeinen OP-Bereich verlegt werden müsse ("Ambulanter OP").

Weitere zusätzliche (Millionen-)Kosten kommen hinzu für die erwähnte erweiterte OP-Lüftungsanlage (plus 2,2 Millionen Euro) sowie ergänzende Einzelmaßnahmen. Insgesamt macht das Mehrkosten von 22,2 Millionen Euro, die allerdings zu 50 Prozent förderfähig seien – so die Info in der Sitzungsunterlage.

Ursprünglich waren für den Aus- und Umbau des Kreiskrankenhauses Nagold im Jahr 2017 Kosten von 86,1 Millionen veranschlagt worden, die sich bereits 2019 durch Mehrkosten für eine Kühlung der Patientenzimmer von 5,7 Millionen Euro sowie für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie mit weiteren rund 1,3 Millionen Euro auf knapp über 93 Millionen Euro erhöht hatten. Mit den neuerlichen Kostensteigerungen würden sich die Gesamtkosten nun auf insgesamt über 115,2 Millionen Euro erhöhen.