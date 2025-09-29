Nagolder Konzertreihe: Freiraum für träumerischen Musik-Genuss

Die Nagolder Konzertreihe eröffnete die neue Saison mit einem klassischen Kammerkonzert. Im Kubus gastierte das Streichquintett Musica Varia Ensemble aus Reutlingen.
Diese professionelle Tonkünstler-Gruppe gründeten vor beinahe vier Jahrzehnten der Kontrabassist Günter Fischer sowie seine Streicher-Kolleginnen und Kollegen von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Im Laufe der Zeit erwuchs das Repertoire bis zu 25 stilistisch diversen Programmen, und aus der Fülle der Angebote suchte Stadtmusikdirektor Christian Pöndl einige Perlen der Klassik für das Nagolder Konzert aus.