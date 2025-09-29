Nagolder Konzertreihe: Freiraum für träumerischen Musik-Genuss

Die Nagolder Konzertreihe eröffnete die neue Saison mit einem klassischen Kammerkonzert. Im Kubus gastierte das Streichquintett Musica Varia Ensemble aus Reutlingen.

Diese professionelle Tonkünstler-Gruppe gründeten vor beinahe vier Jahrzehnten der Kontrabassist Günter Fischer sowie seine Streicher-Kolleginnen und Kollegen von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Im Laufe der Zeit erwuchs das Repertoire bis zu 25 stilistisch diversen Programmen, und aus der Fülle der Angebote suchte Stadtmusikdirektor Christian Pöndl einige Perlen der Klassik für das Nagolder Konzert aus.

In den bezaubernd schönen minimalistischen Stücken „Gymnopädien“ von Eric Satie ließen Teruyoshi Shirata (1. Violine), Reiner Hill (2. Violine), David Inbal (Viola), Martin Fuchs (Violoncello) und Günter Fischer am Kontrabass ein organisches Klangbild von subtiler Farbgebung entstehen, das den Zuhörern einen Freiraum für träumerischen Musik-Genuss einräumte.

Den symphonisch besetzten Orchesterpart des Klavierkonzerts Nr. 4 in G-Dur von Ludwig van Beethoven verkleinerte im 19. Jahrhundert der deutsche Komponist Vinzenz Lachner zu einem Streichquintett. Hörbar wohl fühlte sich hier die Pianistin Gina Poli in Gesellschaft der erfahrenen Orchester- und Kammermusiker, die ihrer interpretatorischen Linie mit künstlerischer Intuition folgten. Im dynamischen Gleichgewicht, zwischen klarer Artikulation der Solistin und der Streicher-Transparenz (lobenswerte Unisoni im mittleren Satz) kamen deutlich auch subtile Feinheiten der Agogik zum Vorschein. Ein auffallend gut eingespieltes Klaviersextett mit Charakter.

Musik glänzt und leuchtet

Das „Forellenquintett“ A-Dur von Franz Schubert gehört zu den Kleinoden der aufblühenden Romantik. In der Auffassung von Musica Varia Ensemble bekam die Musik ausdrucksstarke Eigendynamik, sie glänzte und leuchtete in vielen Facetten.

Lyrik, Vitalität, lebendige Dramatik und reizende Melodik vereinigten sich zu einem feinfühligen Klangbild, in dem technische Präzision, verspielte Grazie, Virtuosität und künstlerische Glaubwürdigkeit mitschwangen.

Zudem sah man den Instrumentalisten an, mit welcher Begeisterung sie ihre Kreativität ausleben und welch eine Freude sie am schöpferischen Musizieren empfinden – obwohl ihre Orchesterprobe in Reutlingen erst wenige Stunden zuvor zu Ende ging. Für die Vollblut-Musiker hieß es „positiver Stress“.

Mit frenetischem Beifall, Bravorufen und Johlen bedankte sich das große Publikum für den erlebnisreichen Abend. Als Zugabe wiederholte das Ensemble das halsbrecherische Scherzo aus dem „Forellenquintett“.