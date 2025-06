Mutwillige Zerstörungen am restaurierten Jugendstil-Pavillon

Die Unbekannten brachen mutwillig Sprossen der historischen Fenster heraus. Foto: Krüger/Stadt Nagold







Als Teil des neuen Mörike-Wanderwegs kommt dem Pavillon am Rötenbachtal eine besondere Bedeutung zu. In den letzten Jahrzehnten nahm kaum jemand Notiz von dem außergewöhnlichen Jugendstil-Gebäude. Es war ein Lost Place in Nagold – ein fast vergessener Ort.