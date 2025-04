Nagolder Kantorei: Zwischen Verzweiflung und Trost

1 Eine außergewöhnliche Atmosphäre herrschte beim Konzert der Nagolder Kantorei am Karfreitag. Foto: Thomas Fritsch

Eine bewegende Veranstaltung in der Nagolder Stadtkirche ging den Auferstehungs-Feierlichkeiten am Ostersonntag voran. Sehr viele Menschen wohnten der Aufführung der Lukas-Passion von Otto Riethmüller am Karfreitag bei.









Der Pfarrer und geistliche Dichter Riethmüller (1889-1938) suchte in den Zeiten des beginnenden deutschen Nationalsozialismus – besonders nach der Einführung des Arierparagraphen in Staat und Kirche 1933 – einen Weg, der repressiven Gleichschaltung sämtlicher staatlicher Bereiche entgegen zu wirken. Einen besonderen Augenmerk widmete er in Rahmen seiner Arbeit in der Bekennenden Kirche den jungen Christen als einem Gegengewicht zu der 1926 gegründeten Nachwuchsorganisation der NSDAP, der Hitlerjugend.