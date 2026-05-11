Nagolder Jugendzentrum: Ein Tag ganz speziell für 80 Mädchen

Strahlende Kinderaugen, aufgeregtes Lachen: Vor kurzem ging der Mädchenaktionstag im Jugendhaus Youz in Nagold in die nächste Runde.

Gemeinschaftlich organisierten die Jugendhäuser und Sozialarbeiter des Kreises Calw erneut den Mädchenaktionstag im Youz Nagold. Betreut von Wolfgang Borkenstein, Kreisjugendreferent des Landkreis Calw und Geschäftsführer des Kreisjugendrings, führten alle Mitarbeitenden über 80 Mädchen durch den Tag: Makramee, Kickboxen, Batiken, Schreibwerkstatt – für jeden Geschmack war etwas dabei.

Nachdem die begeisterten Mädchen ihren ersten Workshop besuchten, umsorgte das Küchenteam die hungrigen Mägen mit Nudeln mit verschiedenen Saucen, Schokoladenpudding und einer Rohkostplatte, bevor es in die zweite Runde der Workshops ging.

Das Angebot soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden

Zwischendurch lud das schöne Wetter dazu ein, die Umgebung des Jugendhauses zu erkunden. Wer sein Getränk bei dem Wetter schnell leerte, der konnte die Flasche an der gut erreichbaren Trinkstation im Eingangsbereich wieder auffüllen.

Es gab zahlreiche Angebote für die Mädchen. Foto: Wentz

„Es war ein erfolgreicher Tag!“, freute sich Sümeyya, eine Mitarbeiterin des Youz „Wir arbeiten gut zusammen, es lief reibungslos und wir konnten den Mädchen so einen großartigen Tag ermöglichen.“

Auch Wolfgang Borkenstein ist zufrieden: „Es ist einfach schön, wie viel Spaß die Mädchen an den verschiedenen Workshops haben.“ Das Angebot soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Die umliegenden Schulen und Jugendhäuser erhalten Flyer und geben diese weiter.