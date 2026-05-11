Nagolder Jugendzentrum: Ein Tag ganz speziell für 80 Mädchen

Strahlende Kinderaugen, aufgeregtes Lachen: Vor kurzem ging der Mädchenaktionstag im Jugendhaus Youz in Nagold in die nächste Runde.
Gemeinschaftlich organisierten die Jugendhäuser und Sozialarbeiter des Kreises Calw erneut den Mädchenaktionstag im Youz Nagold. Betreut von Wolfgang Borkenstein, Kreisjugendreferent des Landkreis Calw und Geschäftsführer des Kreisjugendrings, führten alle Mitarbeitenden über 80 Mädchen durch den Tag: Makramee, Kickboxen, Batiken, Schreibwerkstatt – für jeden Geschmack war etwas dabei.