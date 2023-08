Die Nagolder Jäger bekommen eine eigene Wildkammer. Die Container-Lösung wird am Bahnwärterhäuschen in Iselshausen aufgestellt. Der Bau beinhaltet auch eine eigene Kühlzelle.

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen: Anstatt eines aufwendigen Neubaus mit allem Drum und Dran, bekommen die Jäger in und um Nagold nun von der Stadt eine neue Wildkammer fix und fertig in Containerform gestellt. Heißt: Keine lange Bauphase, sondern der komplette Funktionsbau wird in einem Stück geliefert. Und auf dem Grundstück des Bahnwärterhäuschen in Iselshausen aufgestellt.

Damit sich das alles aber auch gut optisch in die Umgebung einfügt, erhält das rund neun Meter lange und knapp 2,5 Meter breite Gebäude noch eine schmucke Holzverkleidung sowie ein drei Meter langes Vordach. Drinnen gibt es eine professionelle, komplett vormontierte und feuerverzinkte Rohrbahnanlage – an der das erlegte Wild komfortabel aufgehangen und bewegt werden kann. Sowie – durch eine Isolierwand abgetrennt – eine eigene „Wildkühlzelle“ mit externem Kältemodul, damit auch unter strengsten Hygienebedingungen immer jedes Wildbret einwandfrei verarbeitet und gelagert werden kann.

Einrichtung 2019 beschlossen

Bereits im Jahr 2019 wurde die Errichtung einer solchen Wildkammer im Rahmen des Beitritts der Stadt zur Wildvermarktungsgenossenschaft „Wildwerk“ vom Nagolder Gemeinderat beschlossen und Mittel in entsprechender Höhe für den Bau bereitgestellt. Die Umsetzung des Projektes habe sich dann allerdings wegen der Standortfindung, der Untersuchung von verschiedenen Lösungs-Varianten für die eigentliche Wildkammer sowie den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie „bis dato“ hingezogen – so der Wortlaut der entsprechenden Sitzungsvorlage, die jetzt zur Entscheidung in einer Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) des Nagolder Gemeinderats vorlegt wurde.

Letztlich wurde der jetzt gewählte Standort in Iselshausen in „enger Abstimmung mit der Forstverwaltung“ ausgewählt, „da er sich sehr zentral im Gemarkungsgebiet befindet, gut erreichbar ist, auch bei nächtlichen Aktivitäten nicht stört und ausreichend Parkmöglichkeiten für die Nutzer bietet“.

Kosten von 100 000 Euro

Die Kosten für die neue Wildkammer werden sich – nach einer zwischenzeitlichen Kostensteigerung, wie es in der Sitzungsvorlage heißt – für das (übrigens extra lange) Containermodul auf knapp über 100 000 Euro belaufen. Ursprünglich eingeplant hatte man für die Wildkammer aber – als man noch nichts von der Möglichkeit einer solchen Container-Lösung ahnte – sogar ein Investitionsvolumen von 165 000 Euro.

„Das Thema brennt uns mittlerweile wirklich unter den Nägeln“, kommentierte Bürgermeister Hagen Breitling in der TA-Sitzung die Dringlichkeit der Wildkammer für Nagold. Die nun gefundene Lösung sei für die verschiedenen Jagdpächter der Region „optimal“, da sie nun künftig nicht mehr „kilometerweit fahren müssen“, um ihr erlegtes Wild sachgerecht verarbeiten und lagern zu können. Auch optisch werde sich der Bau, da wäre er sich sicher, so Breitling, gut in die Umgebung einfügen.

„Wildwerk“ 2018 gegründet

Bereits im Jahr 2018 gründeten insgesamt elf Jäger aus der Region unter dem Marken-Label „Wildwerk“ eine eigene Wildvermarktungsgenossenschaft – und starteten damit ein vom Land Baden-Württemberg unterstütztes Pilotprojekt, die Vermarktung von Wildbret und Wilderzeugnissen aus nachhaltiger Jagd in eigener Regie zu übernehmen. Als Wildbret wird das Fleisch von freilebenden Tieren bezeichnet, die dem deutschen Jagdrecht unterliegen. Die wichtigsten Wildtierarten, aus denen hochwertige Lebensmittel hergestellt werden, sind Wildschwein, Rotwild/Damwild sowie Reh.

Ziel der Genossenschaft ist es, die Vermarktung von Wild aus nachhaltiger Jagd, insbesondere Schwarzwild (Wildschwein), als wertvolles Lebensmittel tierischen Ursprungs über das ganze Jahr in höchster Qualität anzubieten. Ebenso soll Wildbret in verarbeiteter Form am Markt angeboten werden – etwa als Reh-, Wildschwein- und Hirschsalami sowie als gerauchte Wildschinken. Ein weiteres Ziel der Genossenschaft ist, für die Jäger der Region eine Abnahmesicherheit zu garantieren.

Erhöhte Abschussanreize

Damit verbunden sind erhöhte Abschussanreize für Schwarzwild, aber auch für Rehwild – um so unter anderem für eine Reduzierung von Wildverbiss zu sorgen. Ebenfalls solle mit dieser Form der Vermarktung eine hohe Preisstabilität der Wildprodukte garantiert werden. Über die Genossenschaft können auch Endverbraucher Wildfleisch aus der Region erwerben. Beim Kauf können sich die Kunden dabei auf hochwertiges und fachgerecht verarbeitetes Fleisch verlassen.