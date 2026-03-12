Nagolder Hoffnungshäuser: Saskia Esken mit Bewohnern im Gespräch - fühlen sich „gut aufgehoben“

Die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken besuchte die Hoffnungshäuser in Nagold, wo sie mit Vertretern der Stiftung sowie mit Bewohnern ins Gespräch kam.
Im Rahmen eines Besuchs in den Hoffnungshäusern Nagold begrüßte Thomas Kirn, Geschäftsführer Hoffnungshaus Programme und Projekte, die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken. Nach einer Präsentation, in der über das Konzept der Stiftung Hoffnungsträger sowie die Umsetzung der Projekte berichtet wurde, begingen die Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung sowie einige Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit der Bundestagabgeordneten eine leerstehende Wohnung.