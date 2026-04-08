Nagolder Geschäftswelt: Nach Ladenschluss gewähren sie tiefe Einblicke

Einen spannenden Blick hinter die Kulissen gab es bei den „Nagoldenen Einblicken“, einer Veranstaltung des Nagolder City-Vereins, die in kürzester Zeit ausgebucht war.
Vier Nagolder Geschäfte hatten nach Feierabend ihre Türen geöffnet und ihre Gäste auf eine kleine Tour durch ihre Firma mitgenommen. Schon nach kurzer Zeit war diese Veranstaltung des Nagolder City-Vereins ausgebucht gewesen. Das lag sicher auch an den vier ausgewählten Geschäften. Daraus entstand eine spannende Kombination vom Filialbetrieb bis zum Traditionsunternehmen.