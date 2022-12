2 Das "Longwy" ist ein zentraler Anlaufpunkt im Freizeit-Leben der Stadt. Foto: Thomas Fritsch

Es war eigentlich nicht mehr als eine Fußnote in der letzten Gemeinderatssitzung: Es ging um eine außerplanmäßige Ausgabe im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2023. Einstimmig gab dafür das Gremium insgesamt 30.000 Euro frei – die in eine umfassende Modernisierung des "Longwy" fließen werden.















Nagold - Ursprünglich gedacht war das "Longwy" am Nagoldufer und am Rande des Longwy-Platzes "als eine Art Kiosk" zur einstigen Landesgartenschau, erläutert Nagolds Leiter des zuständigen Hoch- und Tiefbauamtes, Rafael Beier, die Hintergründe der aktuellen Maßnahme. Betrieben wurde es aber in den letzten Jahres "mehr und mehr als ein vollwertiges Restaurant". Wofür die internen Abläufe aber eigentlich "nicht ideal organisiert" gewesen seien.

Aus diesem habe man seitens der Stadt "die Gunst der Stunde genutzt" und sich schon bei der Neuausschreibung des Pachtvertrages – der bereits zum 1. Januar 2022 erfolgt sei – für einige "bauliche Veränderungen und Anpassungen" entschieden, die damals auch schon wesentlicher Teil der Neuausschreibung des Pachtvertrages gewesen seien. Diese beträfen unter anderem die separat gelegenen Lagerflächen, die Küche und die Neugestaltung des Gastraumes, der nun eine vollwertige Theke erhalten solle.

Lager und Müll strickt getrennt

Bereits im laufenden Betrieb der letzten Wochen hätten die Ausbaumaßnahmen des Lagers stattfinden können, wobei man – auch nach einem entsprechenden Hinweis des Wirtschaftskontrolldienstes (WKD) – die Abteilungen für die eigentliche Lagerhaltung und die Müllsammlung "nun baulich strickt getrennt" habe. Die darauf entfallenen, bereits bei der Stadt als Verpächter eingegangenen Rechnungen auf Abschlagszahlungen seien auch der Grund gewesen, warum das Thema jetzt kurzfristig im Gemeinderat behandelt werden musste. "Um die Handwerker zu bezahlen".

Ab dem neuen Jahr für drei Monate geschlossen

Bis Silvester sei das Longwy nun noch wie gewohnt für den Publikumsverkehr geöffnet, mit dem neuen Jahr "wird es dann für drei Monate geschlossen", so die Absprachen mit dem Pächter – um die noch notwendigen Umbaumaßnahmen auch im Gastraum selbst ausführen zu können. Auch hier "dient alles der Optimierung der Betriebsabläufe", so Beier, wie sie für eine solche schon auch hochfrequentierte Speisegaststätte heute Standard seien. Das Longwy stelle im Freizeitprofil der Stadt einen der "zentralen Anlaufpunkte" da, vor allem auch wegen der von hier aus möglichen Ausfahrten mit den Tretbooten auf der Nagold. "Die wird es natürlich auch weiterhin geben".

Und auch das ist mal eine Erwähnung wert in diesen Zeiten: Die Ausschreibung der Arbeiten am Longwy sei "sehr gut gelaufen". Mit den realisierten Angeboten der Handwerker werde es gelingen, im ursprünglich avisierten Kostenrahmen für die Stadt zu bleiben. Mit Beginn der Frühjahrssaison im nächsten Jahr rechne man seitens der Stadt dann mit der Wiedereröffnung des runderneuerten und erweiterten Longwy. Insgesamt sind für die Maßnahme im Stadthaushalt – inklusive der jetzt frei gegebenen 30.000 Euro – gut 250.000 Euro im Haushalt 2023 eingestellt.