13 Eindrücke vom „Nagolder Frühling“ Foto: Thomas Fritsch

Der „Nagolder Frühling“ mit Modenschau und verkaufsoffenem Sonntag ist und bleibt ein echter Publikumsmagnet.









Link kopiert



Zum Riesenerfolg des Events trug aber auch das immer wieder gern zitierte „Nagoldwetter“ am Wochenende bei. Tausende Besucher flanierten alleine am Sonntag durch die Innenstadt, um den Start in den Frühling zu genießen.