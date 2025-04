Am Wochenende des 12./13. April wird es bunt in der Nagolder Innenstadt: Tausende Besucher werden beim beliebten Nagolder Frühling erwartet. Wir haben mit der Citymanagerin Saskia Gärtner über letzte Vorbereitungen gesprochen und dabei erfahren, auf was sie sich in diesem Jahr besonders freut.

Am bevorstehenden Wochenende lockt die Innenstadt mit dem Nagolder Frühling. Beim Auftakt zur Veranstaltungssaison erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm.

Frau Gärtner, wie laufen die Vorbereitungen für den Nagolder Frühling?

Die Vorbereitungen laufen gut. Wir sind in den letzten Vorbereitungszügen. Es gab ein paar Anpassungen, die das Sicherheitskonzept betreffen, aber das haben wir nun gemeinsam mit der Stadt erarbeitet. Jetzt muss noch das Wetter gut mitspielen und dann sollte dem Wochenende nichts mehr im Wege stehen. Wir freuen uns, dass die Veranstaltungssaison in der Innenstadt wieder startet.

Was erwartet die Besucher beim Nagolder Frühling?

Es erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. Wir haben am Samstag den Wochenmarkt, der bis 18 Uhr da bleibt. Wir haben leckere Essens- und Getränkestände, an denen für jeden etwas dabei ist. Die Rettungshelfer werden am Vorstadtplatz und am unteren Markt sein und am Sonntag ist noch das Highlight, die Modenschau um 12 und 15 Uhr. Mit der ersten Modenschau um 12 Uhr öffnen auch zeitgleich die Geschäfte und laden mit tollen Aktionen zum Shoppen bis 17 Uhr ein. In der Turmstraße wird es am Sonntag Klang-Instrumente zum Anfassen und Ausprobieren für Groß und Klein geben.

Haben die Verkehrsteilnehmer am Wochenende mit Straßensperrungen oder ähnlichem zu rechnen?

Wie bei all unseren Veranstaltungen wird wieder die Markt-, Turm- und Hirschstraße gesperrt sein. Aber abgesehen davon gibt es keine weitere Straßensperrungen. Zumal diese Straßen am Wochenende sowieso immer eingeschränkt befahrbar sind.

Die City-Managerin berichtet von den laufenden Vorbereitungen. Foto: Archivbild / Verena Müller

Wie kommt es, dass DRK und DLRG mit dabei sind?

Die Rettungshelfer sind das erste Mal Bestandteil des Nagolder Frühlings. Wir möchten Ihnen einfach auch eine Fläche bieten, um sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Schließlich sind wir alle froh und dankbar, dass es diese Institutionen und die vielen Ehrenamtlichen dahinter gibt und wir auf sie zählen können, wenn wir in Not sind. Gerne wollen wir es beim nächsten Mal erweitern.

Was wird den diesjährigen Nagolder Frühling aller Voraussicht nach auszeichnen?

Es wird wieder ein tolles Gesamtpaket. Vom Wochenmarkt über die Rettungshelfer bis hin zu der Modenschau und den tollen Aktionen in den geöffneten Geschäften.

Auf was freuen Sie sich besonders?

Ich denke es sind die Rettungshelfer. Ich bin sehr gespannt, wie es den Besuchern und am Schluss auch den Ausstellern selbst gefällt. Im Grunde freue ich mich aber auf alles und eine tolle Stimmung in der Stadt.