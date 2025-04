Modenschau, Infostände, Spiel- und Spaßangebote für Kinder und die Möglichkeit, auch am Sonntag in den Nagolder Geschäften einzukaufen oder sich zu informieren – diese Mischung lockte wieder zahlreiche Besucher in die Nagolder Innenstadt.

Wobei sich der Samstag mit Blick auf das Wetter durchgängig frühlingshafter zeigte als der Sonntag, an dem die Veranstalter, Geschäfts- und Standinhaber in der ersten Hälfte sich immer wieder fragen mussten, ob das Wetter zum unbeständigen April-Wetter werden könnte.

Dementsprechend blieb der Besucherandrang zunächst zurückhaltender, steigerte sich aber – parallel zur Wetterlage – merklich am Nachmittag, an dem es in den Straßen deutlich enger zuging.

„Fashion Party“ vor dem Rathaus

Ein Anziehungspunkt war erneut die Modenschau – in diesem Jahr eine Semesterarbeit von Niklas Stephan, Student an der LDT. Unter dem Motto „Fashion Party – Nagold bewegt sich“ präsentierten Models vor dem Rathaus die neuesten Kollektionen der Nagolder Einzelhändler. Es gab gleich zwei Durchläufe – um 12 sowie um 15 Uhr.

Die Moderatoren Marius und Moritz verwiesen darauf, dass die gesehene Mode noch bis 17 Uhr in den Geschäften zu erwerben sei. Doch waren die Besucher nicht auf Mode beschränkt, auch weitere Händler stellten sich und ihr Angebot im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags vor.

Spaß für junge Gäste

Auch den jungen Gästen wurde was geboten. So ließ ein das Bungee-Trampolin auf dem Vorstadtplatz so manches Kind meterhoch springen. Gerne probiert wurde auch die interaktive Klang-Installation in der Turmstraße. Die außergewöhnlichen Klang-Instrumente aus Recyclingmaterial von Etienne Favre luden dazu ein, sie anzufassen und auszuprobieren – nicht nur für die Kleinen.

Zum ersten Mal präsentieren sich in diesem Jahr auch die Rettungsdienste in Nagold – das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG.

Gerne genutzt wurde auch das vielfältige Speiseangebot.