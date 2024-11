Nagolder Friseurin: Und dann war da die Sache mit Whitney Houston

9 Friseurin und Master-Stylistin Yasmin Komut-Ekinci. Foto: Thomas Fritsch

Sie wird in Nagold geboren, erlebt in München und Miami, in New York und Paris die große weite Welt von Fashion, Beauty und Stars. Doch Yasmin Komut-Ekinci will nicht von ihrer Nagolder Heimat lassen.









Viele würden ihren Beruf vielleicht schlicht als Friseurin bezeichnen. Doch dafür hat sie zuviel dafür gearbeitet, drei Ausbildungen abgeschlossen, internationale Wettbewerbe gewonnen und es jetzt sogar zu den Fashion Weeks in New York, Paris und Miami geschafft – und wird dort auch in Zukunft ein Stück Nagold einbringen.