Nagolds Freiberufler sind schwer aktiv. In diesem Jahr wird unter anderem wieder der Kunstpreis vergeben. Bei der Wahl des Führungsgremiums ist Konstanz angesagt.

Kürzlich traf sich die Fachgruppe der Freiberufler zu ihrer Mitgliederversammlung im Naturfreundehaus. Auf der Tagesordnung standen Neuwahlen von Vorstand, Ausschuss und Kassenprüfern.

Die erste Vorsitzende Brigitte Graf berichtete über Aktionen und Veranstaltungen anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Gewerbevereins, die im vergangenen Jahr von den Freiberuflern tatkräftig unterstützt wurden.

Im Herbst des laufenden Jahres steht die Veranstaltung Kunst auf Abwegen mit der Verleihung des Kunstpreises der Nagolder Freiberufler auf dem Programm. Liane Caba berichtete hierzu aus dem Orga-Team. Die Vernissage wird am 26. September ab 19.30 Uhr in der Alten Seminarturnhalle stattfinden. Die ausgewählten und prämierten Kunstwerke werden vom 29. September bis zum 17. November sowohl im Museum Steinhaus als auch in Büros und Praxen der Freiberufler ausgestellt. Digitale Präsentationsformate werden die Veranstaltung begleiten.

Führungsteam bleibt zusammen

Bei den anschließenden Neuwahlen des Vorstands wurden Brigitte Graf als erste Vorsitzende und Liane Caba als Stellvertreterin in ihren Ämtern bestätigt. Die Kasse verbleibt in den Händen von Anja Schimanski und die Schriftführung bei Alexander Knittel.

Der neu gewählte Ausschuss wurde von zwei jungen Mitgliedern verstärkt und besteht aus folgenden Beisitzern: Wolfgang Schäfer, Jörg Brösamle, Rainer Wohlleber, Petra Reichert, Timm Läpple, Christian Schmid und Diana Theurer. Neben Jan von Greve Dierfeld wurde Miriam Molt zur neuen Kassenprüferin gewählt.

Bärbel Reichert-Fehrenbach wurde mit großem Dank als langjähriges Ausschussmitglied verabschiedet. Sie ist Mitglied der Freiberufler seit Gründung der Fachgruppe 1997, war über viele Jahre stellvertretende Vorsitzende und wechselte danach in den Ausschuss der Fachgruppe.

Als Gast des Abends konnten die Freiberufler Mona Kirn, Wirtschaftsbeauftragte der Stadt Nagold begrüßen. Sie übernahm die Wahlleitung, berichtete kurz über aktuellen Themen und nutzte die Gelegenheit, sich im Kreise der zahlreich erschienenen Mitglieder bekannt zu machen.